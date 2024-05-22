Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
ГоловнаСвіт

У Німеччині ультраправа AfD заборонила Краху вести передвиборчу кампанію до Європарламенту

Максиміліан Крах заявив, що піде з посади члена федерального комітету партії.

У Німеччині ультраправа AfD заборонила Краху вести передвиборчу кампанію до Європарламенту
Максиміліан Краху
Фото: EPA/UPG

Ультраправа німецька партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) заборонила своєму головному кандидату на виборах до Європарламенту Максиміліану Краху публічні виступи, пише Німецька хвиля.

Причиною цьому стали його ремарки італійському виданню "La Reppublica" щодо членства у нацистській організації СС.

Крах зараз також перебуває під слідством через підозру у зв'язках з Росією та Китаєм.

Сьогодні вранці верхівка AfD провела кризову зустріч із Крахом. Після переговорів він заявив, що залишить найвище керівництво партії.

“Останнє, що нам зараз потрібне, ‒ це дебати про мене. AfD має зберегти свою єдність. Тому я більше не братиму участі у передвиборчій кампанії і піду з посади члена федерального комітету”, ‒ заявив Крах німецькій щоденній газеті Welt.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

  • Напередодні лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що депутати від її партії “Національне об'єднання” після європейських виборів більше не будуть працювати в тих самих парламентських групах, що й AfD.
  • Розкол між ультраправими партіями Німеччини та Франції стався після того як Крах в інтерв'ю "La Reppublica" заявив, що членство у нацистській організації СС "не робило з людини автоматично злочинця". У Франції ці слова спричини потік гнівних коментарів. Представники партії Ле Пен заявили, що їхні німецькі партнери "перейшли червоні лінії". СС брала провідну участь у Голокості ‒ вбивстві 6 мільйонів євреїв та інших груп, які стали їх мішенню.
  • У квітні помічника Краха арештували за підозрою в шпигунстві на користь Китаю.
  • Раніше суд Вищого адміністративного суду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія постановив, що внутрішня розвідка Німеччини може продовжувати стежити за AfD через підозри у її причетності до екстремістської діяльності, яка потенційно загрожує демократії. 
  • Також минулого тижня у Німеччині правоохоронці розпочали розслідування щодо члена нижньої палати парламенту від AfD Петра Бюстрона, якого підозрюють у корупції та відмиванні грошей через сайт “Voice of Europe”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies