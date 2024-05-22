У Німеччині ультраправа AfD заборонила Краху вести передвиборчу кампанію до Європарламенту

Максиміліан Крах заявив, що піде з посади члена федерального комітету партії.

Ультраправа німецька партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) заборонила своєму головному кандидату на виборах до Європарламенту Максиміліану Краху публічні виступи, пише Німецька хвиля.

Причиною цьому стали його ремарки італійському виданню "La Reppublica" щодо членства у нацистській організації СС.

Крах зараз також перебуває під слідством через підозру у зв'язках з Росією та Китаєм.

Сьогодні вранці верхівка AfD провела кризову зустріч із Крахом. Після переговорів він заявив, що залишить найвище керівництво партії.

“Останнє, що нам зараз потрібне, ‒ це дебати про мене. AfD має зберегти свою єдність. Тому я більше не братиму участі у передвиборчій кампанії і піду з посади члена федерального комітету”, ‒ заявив Крах німецькій щоденній газеті Welt.