У Німеччині ультраправа AfD заборонила Краху вести передвиборчу кампанію до Європарламенту

Ультраправа німецька партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) заборонила своєму головному кандидату на виборах до Європарламенту Максиміліану Краху публічні виступи, пише Німецька хвиля.
Причиною цьому стали його ремарки італійському виданню "La Reppublica" щодо членства у нацистській організації СС.
Крах зараз також перебуває під слідством через підозру у зв'язках з Росією та Китаєм.
Сьогодні вранці верхівка AfD провела кризову зустріч із Крахом. Після переговорів він заявив, що залишить найвище керівництво партії.
“Останнє, що нам зараз потрібне, ‒ це дебати про мене. AfD має зберегти свою єдність. Тому я більше не братиму участі у передвиборчій кампанії і піду з посади члена федерального комітету”, ‒ заявив Крах німецькій щоденній газеті Welt.
- Напередодні лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що депутати від її партії “Національне об'єднання” після європейських виборів більше не будуть працювати в тих самих парламентських групах, що й AfD.
- Розкол між ультраправими партіями Німеччини та Франції стався після того як Крах в інтерв'ю "La Reppublica" заявив, що членство у нацистській організації СС "не робило з людини автоматично злочинця". У Франції ці слова спричини потік гнівних коментарів. Представники партії Ле Пен заявили, що їхні німецькі партнери "перейшли червоні лінії". СС брала провідну участь у Голокості ‒ вбивстві 6 мільйонів євреїв та інших груп, які стали їх мішенню.
- У квітні помічника Краха арештували за підозрою в шпигунстві на користь Китаю.
- Раніше суд Вищого адміністративного суду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія постановив, що внутрішня розвідка Німеччини може продовжувати стежити за AfD через підозри у її причетності до екстремістської діяльності, яка потенційно загрожує демократії.
- Також минулого тижня у Німеччині правоохоронці розпочали розслідування щодо члена нижньої палати парламенту від AfD Петра Бюстрона, якого підозрюють у корупції та відмиванні грошей через сайт “Voice of Europe”.