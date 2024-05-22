Норвегія ризикує втратити статус посередника на Близькому Сході через визнання Палестини, ‒ Bloomberg

Через визнання Палестинської держави Норвегія, можливо, закрила двері для своєї історичної ролі посередника на Близькому Сході, пише Bloomberg.
Акцент країни на можливості спілкуватися з обома сторонами тривалого конфлікту символізується мирними угодами 1993 року, підписаними в Осло. Документ підписали уряд Ізраїлю та Організація визволення Палестини. Ця “проміжна” домовленість, якій вже понад 30 років, є нагадуванням про спроби скандинавської країни знайти постійне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.
“Цією символічною акцією, яка не має реального значення, уряд повністю позбавив Норвегії своєї ролі потенційного мирного посередника в цьому конфлікті”, – сказала лідер опозиційної “Партії прогресу” Сильві Лістхауг в інтерв’ю газеті VG.
Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере зі свого боку заявив, що палестинська держава є необхідною умовою для досягнення миру на Близькому Сході.
“Ми більше не можемо чекати, поки конфлікт буде вирішено, перш ніж ми визнаємо державу Палестина”, – додав він.
Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде водночас заявив, що уряд, як і раніше, хоче “тісного контакту” з Ізраїлем і залишається “другом” країни, повідомляє громадський мовник NRK.
- Раніше стало відомо, що Ізраїль відкликав послів з Ірландії та Норвегії через рішення цих країн визнати Палестинську державу.
- Міністр закордонних справ Ізраїлю зазначив, що його країна не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває її суверенітет і ставить під загрозу її безпеку. Також Ізраїль планує аналогічний крок проти Іспанії, якщо вона теж виконає свій намір визнати Палестину. Про це раніше інформували ЗМІ.
- До цього часу Швеція була єдиним членом Євросоюзу, який в односторонньому порядку визнав Палестину державою. Кілька інших європейських країн зайняли таку позицію до вступу в ЄС.
- Хоча жодна з країн “Групи семи” (G7) не визнає Палестину, понад 140 із 193 членів ООН визнають. У травні Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом прийняти Палестину до організації на правах повноцінного члена.
- У лютому речник Держдепартаменту США Метт Міллер заявив, що Вашингтон продовжує підтримувати створення незалежної палестинської держави. Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що буде проти такого рішення.