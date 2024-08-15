WSJ: Операцію з підриву “Північних потоків” провели українці. Зеленський хотів зупинити її через позицію ЦРУ

План операції нібито виник на зустрічі українських топвійськових і бізнесменів у травні 2022 року.

Операцію з підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 нібито схвалив президент України Володимир Зеленський. Після того, як про операцію дізналося і виступило проти американське ЦРУ, він намагався її скасувати.

Про це йдеться у матеріалі американської газети The Wall Street Journal.

Водночас Україна заперечує будь-яку причетність до вибухів і заявляє, що до них причетна Росія. “Такий акт можна здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... А в кого це все було під час бомбардування? Тільки у Росії”, – заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, пише Telegraph.

Зазначимо, вчора німецька прокуратура видала ордер на арешт українця, дайвера, за підозрою в диверсії на трубопроводах.

Розслідування WSJ

Видання пише, що план операції виник на зустрічі українських топвійськових і бізнесменів у травні 2022 року.

Джерела газети зазначають, що операція коштувала близько 300 тисяч доларів, були домовленості, що її профінансує бізнес. Для втілення плану використали невелику орендовану яхту з екіпажем із шести осіб, до якого входили військовий офіцер, який був досвідченим шкіпером, та досвідчені цивільні водолази. Серед них була й цивільна жінка, яка допомогла створити ілюзію “групи друзів у прогулянковому круїзі”.

Газета поспілкувався з чотирма українськими військовими чиновниками з верхівки, які “або брали участь у змові, або безпосередньо мали інформацію про неї”. Частину історії газети нібито підтвердило розслідування німецької поліції, яка отримала докази, включно з електронною поштою, мобільними та супутниковими телефонами, а також відбитками пальців і зразками ДНК.

За словами джерел, Зеленський спочатку схвалив план. Усі домовленості були досягнуті усно, не залишивши жодних паперових слідів.

Однак пізніше військове розвідувальне агентство Нідерландів MIVD дізналося про змову і повідомило про неї ЦРУ. За словами офіційних осіб США, ЦРУ попередило офіс Зеленського про необхідність припинити операцію. Президент України наказав тодішньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, який очолював процес, зупинити її, але генерал нібито проігнорував наказ і його команда змінила початковий план.

“Генерал, якому було доручено командувати операцією, залучив до координації атаки кількох найкращих офіцерів спеціальних операцій України, які мають досвід організації таємних місій високого ризику проти Росії. Одним із них був колишній розвідник Роман Червінський.

У текстовому спілкуванні з WSJ Залужний заявив натомість, що йому нічого не відомо про жодну таку операцію, і що будь-які припущення про протилежне є “простою провокацією”. Він зазначив, що Збройні сили України не уповноважені виконувати закордонні місії і тому він не міг брати участі у них.

Детальніше про операцію

WSJ, деталізуючи план, розповідає, що у вересні 2022 змовники орендували 50-футову прогулянкову яхту під назвою “Андромеда” у німецькому портовому місті Росток. Судно орендували через польську туристичну агенцію, яку українська розвідка створила як прикриття для фінансових операцій майже десять років тому.

Четверо водолазів працювали парами. “Працюючи в непроглядній темряві, крижаній воді, вони працювали з потужною вибуховою речовиною, відомою як HMX, яка була підключена до детонаторів, керованих таймером. Невеликої кількості легкої вибухової речовини було б достатньо, щоб розірвати труби високого тиску”, ‒ йдеться у матеріалі.

Газета додає, що погана погода змусила екіпаж зробити незаплановану зупинку в шведському порту Сандхамн. Один водолаз випадково скинув вибуховий пристрій на дно моря. Екіпаж коротко обговорив, чи варто припинити операцію через погану погоду, але шторм незабаром вщух.

WSJ додає, що Зеленський розкритикував Залужного, але генерал заявив, що диверсійна група після відправлення не виходила на зв’язок і її не можна було відкликати, оскільки будь-який контакт з ними міг скомпрометувати операцію.

Розслідування Німеччини після атаки

Як інформують німецькі та нідерландські чиновники, через кілька днів після атаки, у жовтні 2022, німецька зовнішня розвідка отримала друге наведення про українську змову від ЦРУ, яка знову передала звіт нідерландського військового розвідувального агентства MIVD. У ньому була детальна інформація про атаку, включно з типом використаного судна та можливий маршрут, пройдений екіпажем.

Німецькі слідчі допитали десятки потенційних свідків, просканували дно моря навколо місць вибухів та проаналізували масу даних, включно з цифровою комунікацією, записами про поїздки та фінансовими транзакціями.

“Їм пощастило. Поспішаючи залишити Німеччину, диверсійна команда забула помити «Андромеду», що дозволило німецьким детективам знайти сліди вибухових речовин, відбитки пальців та зразки ДНК екіпажу”, ‒ пише WSJ.

Газета додає, що пізніше слідчі ідентифікували номери їхніх мобільних телефонів і супутниковий телефон Iridium. Ці дані дозволили їм реконструювати всю подорож човна, який пришвартовувався в Німеччині, Данії, Швеції та Польщі. Влада США вимагала від суду отримати від Google електронні адреси, які український бізнесмен використовував для оренди судна, і передати їх німцям. Цей український бізнесмен із середини травня 2022 року зв’язувався з низкою фірм з оренди човнів у Швеції та Німеччині.

У певний момент слідчі намагалися налагодити співпрацю з польською владою, попри те, що диверсанти частково використовували Польщу як логістичну базу і зупинилися в польському порту Колобжег. Співробітник порту, який запідозрив екіпаж яхти, повідомив про це поліцію. Прикордонна служба Польщі перевірила документи членів екіпажу, які надали паспорти країн Євросоюзу. Їм дозволили продовжити шлях на північ, де вони і встановили решту мін, кажуть люди, знайомі з ходом розслідування.

Вони виявили, що весь порт був під відеоспостереженням. Однак, незважаючи на історію тісної співпраці правоохоронців Варшави та Берліна, польські чиновники спочатку відмовилися надати записи відеоспостереження порту. Цього року вони повідомили своїм німецьким колегам, що записи були стандартно знищені невдовзі після відплиття “Андромеди”. Польське агентство внутрішньої безпеки ABW повідомило WSJ, що “таких кадрів не існує”.

“До листопада 2022 року німецькі слідчі вважали, що за вибухом стоять українці”, ‒ підсумовує видання.

Підрив російських “Північних потоків”