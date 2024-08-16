Протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів прикордоння Сумщини, є загиблий та поранені

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Протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Глухівська громада: здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи), ракетний удар (1 вибух), артобстріли (32 вибухи), обстріли з мінометів (7 вибухів), з танку (5 вибухів). У результаті авіаударів КАБ загинула 1 цивільна особа, отримали поранення 3 цивільні особи.

Хотінська громада: ворог завдав авіаударів КАБ (5 вибухів), ракетного удару (1 вибух).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів) та мінометів (32 вибухи), а також завдали ударів FPV дронами (8 вибухів).

Білопільська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи), артобстріл (8 вибухів), обстріл з мінометів (3 вибухи).

Есманьська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади та завдав ударів FPV дронами (4 вибухи).

Середино-Будська громада: були удари FPV дронами (7 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).

Путивльська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи).

Свеська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: відбувся ракетний удар (1 вибух).