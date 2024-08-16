Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія до діалогу про єднання
Предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія до діалогу про єднання
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів прикордоння Сумщини, є загиблий та поранені

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів прикордоння Сумщини, є загиблий та поранені
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Глухівська громада: здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи), ракетний удар (1 вибух), артобстріли (32 вибухи), обстріли з мінометів (7 вибухів), з танку (5 вибухів). У результаті авіаударів КАБ загинула 1 цивільна особа, отримали поранення 3 цивільні особи.

Хотінська громада: ворог завдав авіаударів КАБ (5 вибухів), ракетного удару (1 вибух).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів) та мінометів (32 вибухи), а також завдали ударів FPV дронами (8 вибухів).

Білопільська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи), артобстріл (8 вибухів), обстріл з мінометів (3 вибухи).

Есманьська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади та завдав ударів FPV дронами (4 вибухи).

Середино-Будська громада: були удари FPV дронами (7 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).

Путивльська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи).

Свеська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: відбувся ракетний удар (1 вибух).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies