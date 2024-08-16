На Харківщині за добу 12 людей постраждали та 2 загинули через російську агресію

Через обстріли пошкоджені будинки, будівлі школи, ЦНАПу та будинку культури, енергомережі.

Через російську агресію на Харківщині за добу 12 людей постраждали та 2 загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА олег Синєгубов.

Увечері, о 19:30 у с. Козача Лопань горіла господарча будівля. Пошкоджено мотоцикл.

Близько 17:45у с. Тимофіївка Богодухівського району кнаслідок артобстрілу пошкоджено два приватних і два одноповерхових багатоквартирних будинки та господарчі споруди, енергомережі.

О 15:33 у с. Приколотне Куп'янського району через обстріл горіли меблі, конструктивні елементи та дах складської будівлі. Постраждали 6 людей. Загинули 45-річний та 58-річний чоловіки.

Біля 15:20 там же через ворожоий обстріл КАБ пошкоджено будівлю Приколотнянської школи.

О 12:33 ворог обстріляв с. Золочів. Унаслідок обстрілу горів будинок. Пошкоджено заклад дошкільної освіти, Золочівський будинок культури, три магазини, 30 приватних будинків, будівлі Центру надання адміністративних послуг, приватне підприємство. Всього постраждало 6 осіб ( з них 1 дитина).

Близько 12:17 за межами с. Борова Ізюмського району унаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 1га.

О 11:00 у с. Одноробівка Богодухівського району через обстріл пошкоджено будинок.

На Харківському напрямку точилося сім боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.