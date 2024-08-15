Росіяни атакували КАБами підприємство на Харківщині, загинули люди

15 серпня близько 15.30 росіяни вдарили керованими авіабомбами по цивільному підприємству Куп'янського району Харківщини.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, двоє цивільних загинули. За попередніми даними, ще одна людина - працівник підприємства - поранена.
Екстрені служби працюють на місцях влучання, додав Синєгубов.
- Нині близько 12:30 Росія атакувала с. Золочів Богодухівського району, що на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували чотири керовані авіабомби. Постраждали 6 людей. серед них - дитина.