Росіяни атакували КАБами підприємство на Харківщині, загинули люди

Ще один поранений.

15 серпня близько 15.30 росіяни вдарили керованими авіабомбами по цивільному підприємству Куп'янського району Харківщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, двоє цивільних загинули. За попередніми даними, ще одна людина - працівник підприємства - поранена.

Екстрені служби працюють на місцях влучання, додав Синєгубов.