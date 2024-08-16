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Deep State: Україна взяла під контроль ще один населений пункт Курської області, Росія просунулася в Донецькій

Аналітики оновили мапу.

Українська армія взяла під контроль Внєзапноє Курської області. Про це свідчать дані мапи Deep State.

Росія тим часом продовжує просування в Донецькій області. Ворог просунувся в Піщаному і Красногорівці. 

Курська область
Фото: Deep State
Курська область

Головним напрямком удару ворога є Покровський. Крім того, вони активно атакують на інших напрямках Донецької області, зокрема Курахівському. 

Влада Покровська закликала мешканців врятувати життя і вчасно евакуюватися. Гаряча лінія щодо з питань евакуації та гуманітарної допомоги – 0-800-408-911. Гаряча лінія щодо отримання виплат при евакуації - 066-285-62-90. Гаряча лінія щодо евакуації тяжко хворих та осіб з інвалідністю – 0-800-322-614.

Фото: Донецька ОВА
Фото: Донецька ОВА

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