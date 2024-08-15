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Верещук: опрацьовуємо гумкоридор для цивільних із Курщини до Сум

Опрацьовують маршурут із військовими.

Верещук: опрацьовуємо гумкоридор для цивільних із Курщини до Сум
Фото: minre.gov.ua

Віце-прем’єр-міністерка  – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що зараз іде робота над створенням гуманітарного коридора із Курської області РФ до Сум.

Про це вона написала у телеграмі.

"Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум", – йдеться у повідомленні.

Також Верещук додала, що є можливість гуманітарного коридору в бік Росії, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони. 

"Наразі такого запиту поки не надходило", – зазначила міністерка. 

  • Тим часом Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області.
  • А Сирський повідомив, що станом на 15 серпня українські війська від початку курської операції просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 кв. кілометрів – це 82 населені пункти.
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