Камала Гарріс братиме участь у двох президентських дебатах

Штаб Камали Гарріс заявив, що кандидатка на посаду президента США візьме участь у двох президентських дебатах, а Тім Волз - у віцепрезидентських дебатах.
Про це повідомляє The Hill.
У команді Гарріс спробували покласти край пропозиціям Дональда Трампа щодо додаткових дебатів, і заявили, що "дебатам про дебати кінець".
"Якщо припустити, що Дональд Трамп справді прийде 10 вересня на дебати з віцепрезиденткою Гарріс, то губернатор Волз зустрінеться з Джей Ді Венсом 1 жовтня, і американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидента і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні", – пояснили у команді Камали Гарріс.
Отже, у штабі Гарріс відкинули можливість проведення трьох раундів дебатів із Трампом, про що раніше казав республіканець.
- Передвиборчий штаб Камали Гарріс повідомив, що кандидат у віцепрезиденти США Тім Волз погодився на пропозицію каналу CBS News провести теледебати з його республіканським візаві 1 жовтня.
- Головні дебати між Гарріс та Трампом заплановані на 10 вересня і мають бути організовані каналом ABC News.