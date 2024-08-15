Камала Гарріс братиме участь у двох президентських дебатах

Штаб Камали Гарріс заявив, що кандидатка на посаду президента США візьме участь у двох президентських дебатах, а Тім Волз - у віцепрезидентських дебатах.

Про це повідомляє The Hill.

У команді Гарріс спробували покласти край пропозиціям Дональда Трампа щодо додаткових дебатів, і заявили, що "дебатам про дебати кінець".

"Якщо припустити, що Дональд Трамп справді прийде 10 вересня на дебати з віцепрезиденткою Гарріс, то губернатор Волз зустрінеться з Джей Ді Венсом 1 жовтня, і американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидента і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні", – пояснили у команді Камали Гарріс.

Отже, у штабі Гарріс відкинули можливість проведення трьох раундів дебатів із Трампом, про що раніше казав республіканець.