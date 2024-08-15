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Камала Гарріс братиме участь у двох президентських дебатах

У команді Гарріс спробували покласти край пропозиціям Дональда Трампа щодо додаткових дебатів.

Камала Гарріс братиме участь у двох президентських дебатах
Віцепрезидентка США Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Штаб Камали Гарріс заявив, що кандидатка на посаду президента США візьме участь у двох президентських дебатах, а Тім Волз - у віцепрезидентських дебатах.

Про це повідомляє The Hill.

У команді Гарріс спробували покласти край пропозиціям Дональда Трампа щодо додаткових дебатів, і заявили, що "дебатам про дебати кінець".

"Якщо припустити, що Дональд Трамп справді прийде 10 вересня на дебати з віцепрезиденткою Гарріс, то губернатор Волз зустрінеться з Джей Ді Венсом 1 жовтня, і американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидента і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні", – пояснили у команді Камали Гарріс.

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Отже, у штабі Гарріс відкинули можливість проведення трьох раундів дебатів із Трампом, про що раніше казав республіканець.

  • Передвиборчий штаб Камали Гарріс повідомив, що кандидат у віцепрезиденти США Тім Волз погодився на пропозицію каналу CBS News провести теледебати з його республіканським візаві 1 жовтня.
  • Головні дебати між Гарріс та Трампом заплановані на 10 вересня і мають бути організовані каналом ABC News.
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