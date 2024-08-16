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Міністр економіки Німеччини балотуватиметься на пост канцлера

Федеральні вибори у Німеччині мають відбутися у 2025 році.

Міністр економіки Німеччини балотуватиметься на пост канцлера
Роберт Хабек
Фото: ЕРА/UPG

Імовірним наступником Олафа Шольца на пості кацлера Німеччини може стати теперішіній міністр економіки та віцеканцлер країни Роберт Хабек.

Про це пише Politico.

Лідер партії Зелених сказав у інтерв'ю, щл "хотів бив зяти на себе відповідальність".

Хабека вже давно вважають ймовірним кандидатом на посаду канцлера від Зелених на федеральних виборах у 2025 році.Його кандидатура стала набагато більш імовірною після того,як у липні міністерка закордонних справ Анналена Бербок відмовилася від балотування, заявивши, що для неї головна відповідальність залишиться дипломатією.

Партія Хебека зазнала поразки на виборах до Європейського Союзу в червні, і їхня популярність впала після останніх федеральних виборів у 2021 році. 

Відновлення внутрішньої боротьби всередині тристоронньої правлячої коаліції Німеччини через низку питань, від бюджету до соціального забезпечення, безумовно, не допомогло Зеленим збобути додаткову популярність. Коаліція Німеччини, яка складається з Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца, Зелених і Вільної демократичної партії (ВДП), розсварилися після того, як раніше цього місяця міністр фінансів Крістіан Лінднер публічно висловив сумніви щодо проекту бюджетної угоди на 2025 рік.

Ще одне випробовування коаліція перенесе у вересні. Тоді три землі східної Німеччини голосуватимуть за регіональні уряди, включно з Бранденбургом, яким керують соціал-демократи. Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” (AfD) і лівий популістський Альянс Сахри Вагенкнехт лідирують в усіх трьох землях.

Шольц теж обіцяє балотуватися на другий термін на посаді канцлера попри зменшення підтримки.

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