Новою прем'єркою Таїланду стала дочка експрем'єр-міністра Петонгтарн Чинават

Парламент Таїланду обрав прем'єр-міністром країни Петонгтарн Чинават, доньку мільярдера та колишнього лідера Таксіна.
У 37 років вона стала наймолодшим прем'єр-міністром країни та другою жінкою на цій посаді після своєї тітки Їнглак.Її обрання відбулося всього через два дні після того, як Сретту Тавісін конституційний суд відправив у відставку.
І Чинават, і її попередник належать до партії Pheu Thai, яка посіла друге місце на виборах 2023 року та сформувала правлячу коаліцію. Нова прем'єрка є фактично номінальною лідеркою “Pheu Thai”(ДЛя Таїланду), найбільшої групи в коаліції з 11 партій.
Вона є четвертим членом клану Чинавата, який став прем'єр-міністром за останні два десятиліття.Інші троє, включаючи її батька Таксіна та тітку Їнглак, були скинуті військовими переворотами або рішеннями конституційного суду.
Петонгтарн Чинават є лідеркою правлячої партії Pheu Thai, але не була обраним законодавцем, це не було необхідним для висунення її кандидатури на пост прем’єр-міністра.
Її кандидатура була єдиною і отримала більшість голосів у парламенті.
- Батька Петонгтарн Чинават, мільярдера Таксина Чинавата, звинуватили відповідно до закону Таїланду “Про образу Його величності”, який передбачає максимальне ув’язнення до 15 років за кожну вчинену образу королівської влади.
- "Образу Його величності" знайшли у інтерв'ю, яке Таксин дав іноземним ЗМІ у 2015 році, коли він перебував у вигнанні. Позов подали військові роялісти, які повалили уряд його сестри Їнглак Чинават у 2014 році.
- Колишнього прем'єр-міністра та засновника партії Pheu Thai скинули з посаду внаслідок державного перевороту, що призвело до самовільного вигнання політика.
- У серпні минулого року Таксин повернувся до Таїланду вперше за 15 років, але його швидко арештували і доставили до Верховного суду, який засудив його до восьми років за звинуваченням у хабарництві та зловживанні владою. Покарання, яке пізніше було зменшено до одного року, базувалося на попередніх судимостях, які він отримав заочно.
- У червні суд відпустив Таксина Чинавату під заставу.
- Нещодавно суд у Таїланді розпустив надзвичайно популярну антисистемну опозиційну партію “Рух вперед”, постановивши, що її кампанія за реформування закону проти образи корони ризикує підірвати конституційну монархію. Політична сила перегрупувалася у нову партію.