Новою прем'єркою Таїланду стала дочка експрем'єр-міністра Петонгтарн Чинават

Парламент Таїланду обрав прем'єр-міністром країни Петонгтарн Чинават, доньку мільярдера та колишнього лідера Таксіна.

Про це пишуть ВВС та АР.

У 37 років вона стала наймолодшим прем'єр-міністром країни та другою жінкою на цій посаді після своєї тітки Їнглак.Її обрання відбулося всього через два дні після того, як Сретту Тавісін конституційний суд відправив у відставку.

І Чинават, і її попередник належать до партії Pheu Thai, яка посіла друге місце на виборах 2023 року та сформувала правлячу коаліцію. Нова прем'єрка є фактично номінальною лідеркою “Pheu Thai”(ДЛя Таїланду), найбільшої групи в коаліції з 11 партій.

Вона є четвертим членом клану Чинавата, який став прем'єр-міністром за останні два десятиліття.Інші троє, включаючи її батька Таксіна та тітку Їнглак, були скинуті військовими переворотами або рішеннями конституційного суду.

Петонгтарн Чинават є лідеркою правлячої партії Pheu Thai, але не була обраним законодавцем, це не було необхідним для висунення її кандидатури на пост прем’єр-міністра.

Її кандидатура була єдиною і отримала більшість голосів у парламенті.