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В Африці спалах mpox оголосили надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я

Від вірусу сильно постраждала Демократична Республіка Конго. З 2022 року кількість смертей на континенті перевищила 1450.

В Африці спалах mpox оголосили надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я
Фото: EPA/UPG

Центр з контролю та профілактики захворювань Африки оголосив спалах mpox надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, пише The Guardian.

Спалах охопив кілька африканських країн, зокрема Демократичну Республіку Конго (ДРК), де вірус, який раніше називався віспою мавп, вперше виявили у людей у 1970 році.

За даними центру станом на 4 серпня в Африці з січня 2022 року було зареєстровано 38 465 випадків недуги і 1456 смертей унаслідок mpox.

Це перший випадок, коли відомство використало повноваження щодо безпеки на континенті, надані йому в 2022 році. Очікується, що це рішення допоможе мобілізувати гроші та інші ресурси на ранній стадії спроб зупинити поширення хвороби.

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Заяву про надзвичайну ситуацію оголосили перед засіданням комітету з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, що відбудеться сьогодні. На ньому вирішать, чи ініціювати надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я міжнародного значення – найвищу тривогу, яку ВООЗ може озвучити.

У травні 2022 року кількість інфікованих віспою різко зросла в усьому світі, переважно вражаючи чоловіків-геїв та бісексуалів, через штам Clade IIb.

Це змусило ВООЗ оголосити надзвичайну ситуацію міжнародного значення, яка тривала з липня 2022 року до травня 2023 року. Спалах спричинив близько 140 смертей із приблизно 90 000 випадків.

Більше про mpox

Перейменоване на віспу мавп у 2022 році, mpox ‒ це інфекційне захворювання, спричинене вірусом, який людям передають заражені тварини, але також може передаватися від людини до людини під час тісного фізичного контакту.Хвороба викликає лихоманку, болі в м'язах і великі ураження шкіри, схожі на фурункули.

Існує два підтипи вірусу: 

  • більш вірулентний і смертоносний Clade I ‒ ендемічний у басейні Конго в центральній Африці; 
  • Clade II ‒ ендемічний у Західній Африці.

З 2009 року ВООЗ сім разів оголошувала міжнародну надзвичайну ситуацію: через свинячий грип H1N1, поліовірус, Еболу, вірус Зіка, знову Еболу, Covid-19 і mppox.

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