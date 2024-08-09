Усі аптеки на території медзакладів мусять бути учасниками програми «Доступні ліки» – Ляшко

Про це заявав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

«Якщо вам відомі випадки, коли такі аптеки не працюють за державною програмою, напишіть офіційне звернення на територіальний підрозділ Держлікслужби, що дасть можливість вийти з перевіркою та відпрацювати це питання», – сказав міністр.

Нагадаємо, програма реімбурсації, у рамках якої пацієнти деякі ліки можуть отримати за рецептом безоплатно або оплативши їх частково, запроваджена у квітні 2017 року. Відтоді перелік препаратів постійно розширюється новими позиціями.

З квітня 2019 року програму адмініструє НСЗУ, вона компенсує аптекам вартість ліків, відпущених за рецептом у межах цього проєкту.

Раніше LB.ua також розповідав, як глянути, які ліки безоплатні в аптеці, а за які слід доплачувати: інструкція НСЗУ по «Доступних ліках».