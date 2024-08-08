МОЗ наразі не бачить підстав для обмежувальних заходів через зростання захворюваності на новий штам COVID-19

За останній місяць українці стали хворіти на “ковід” у три рази більше, однак по абсолютній кількості пацієнтів це відносно невеликі кількості.

Заступник міністра охорони здоровʼя – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив журналістам, що попри зростання захворюваності на COVID-19 протягом останнього місяця Міністерство охорони здоров’я не бачить підстав для запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, передає Укрінформ.

"В Україні ми бачимо, що за останній місяць зросла кількість захворювань [на COVID-19], українці стали хворіти у три рази більше, але по абсолютній кількості пацієнтів це відносно невеликі кількості, які зараз не дають підстав для запровадження обмежувальних заходів", – зазначив він.

Як вказав Кузін, упродовж липня було зареєстровано більше 8 тисяч випадків COVID-19, у червні – більше 2 тисяч випадків.

"Ми це бачимо, але цей рівень не є достатнім або таким, який призводив би до введення якихось протиепідемічних заходів", – додав Кузін.

Він зауважив, що рівень захворюваності по регіонах залежить від щільності населення, і столиця є лідером за цим показником, так само високі показники захворюваності у Львівський, Івано-Франківській областях.

Як додав головний держсанлікар, наразі в країні є в наявності понад 400 тисяч доз омікрон-специфічної вакцини проти коронавірусу. Також Україна співпрацює з механізмом COVAX.

"У межах цієї співпраці Україна має доступ до вакцини, вона поставляється нам на безкоштовній основі, відповідно до замовлення держави. У випадку, якщо ми будемо відчувати дефіцит або швидке використання вакцини, Україна може замовити додаткові партії у необхідній кількості. По суті, Україна має загальну заявку на понад 17 млн доз вакцини, це той ліміт, який ми можемо брати з цього фонду", – сказав Кузін.