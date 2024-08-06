Уряд звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров'я

Він перебував на цій посаді з 2021 року.

Кабінет міністрів звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров'я України. Відповідне повідомлення представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук опублікував у Telegram.

Про призначення нового заступника для Віктора Ляшка інформації немає. Ємець працював у МОЗ з 2005 року.

До посади зустипника він, зокрема, очолював експертну групу з питань планування та контролю виконання бюджетних програм. У 2021 році став заступником. У МОЗ повідомляли, що на посаді заступника міністра відповідав за підготовку пропозицій до проєкту державного бюджету в галузі охорони здоров'я.