Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України

LB.ua розповідає, що відомо про відбудову найбільшої дитячої лікарні країни, і намагається з’ясувати, як у відбудові враховують протоколи безпеки.

Гроші на відновлення відразу виділила держава і пожертвували меценати з України та світу. В Охматдиті оголосили тендер, до переможця якого журналісти вже висунули претензії через завищену фактично удвічі ціну.

Посадовці, включно з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком і президентом Володимиром Зеленським, заявили, що зруйноване відбудують і лікарня стане ще кращою, ніж була.

Однак 10 липня помер хлопчик , який на момент ракетного удару вже був у критичному стані у відділенні реанімації. Згодом дитину транспортували до іншої лікарні Києва. Також ракета вбила лікарку Світлану Лук'янчик і відвідувача медзакладу.

8 липня російська зброя зруйнувала цю будівлю повністю і пошкодила інші. У день атаки всі діти вижили — їх вчасно спустили в укриття.

Пряме влучення російської ракети в токсикологічний корпус Охматдиту, де лікували дітей з нирковою недостатністю, сколихнуло і Україну, і світ.

Що зруйнував удар Росії по Охматдиту

«Діалізний центр для дітей був тільки в Охматдиті, онкогематологія — лише тут, такого онковідділення, яке було в нас, більше немає ніде. Щелепно-лицева — тільки тут, мікрохірургія теж, офтальмологи», — перераховує важливість лікарні для країни її гендиректор Володимир Жовнір.

Фото: Олександр Ратушняк Володимир Жовнір під час брифінку 2 серпня

За даними МОЗ, після удару в лікарні не було води, світла й кисню. Критична інфраструктура повністю зруйнована. Загалом від обстрілу постраждали:

10 хірургічних відділень,

5 онковідділень,

2 соматичні відділення,

інтенсивна терапія,

2 реанімації,

операційні блоки,

відділення радіології та променевої терапії,

частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).

Старий хірургічний корпус побило так, що його зноситимуть — стан аварійний. Постраждали практично всі корпуси лікарні, але по-різному.

Фото: Олександр Ратушняк Так виглядають фасади усіх корпусів лікарні після атаки 8 липня

Станом на кінець липня збитки від пошкоджень оцінювали більш як у 830 млн грн. 400 млн грн з них потрібні, щоб замінити мінімально необхідне обладнання.

Збір коштів на відбудову

На благодійний рахунок лікарні перерахували 312 млн грн, на рахунок благодійного фонду «Охматдиту» – 278 млн. Ще 320 млн грн надійшло на рахунок United24. 100 млн грн виділив уряд, розповів на брифінгу 2 серпня Віктор Ляшко.

Howard G. Buffett Fundation виділяє 11,2 млн доларів – привезуть обладнанням. Уряд Литви виділяє 1 млн доларів. Удяр Німеччини – 10 млн доларів через GIZ.

Уряд Швеції готує рішення про виділення додаткових 5 мільйонів шведських крон для постраждалих від обстрілу дитячої лікарні.

Фонд Олени Зеленської узяв на себе відновлення «Школи супергероїв» – навчальних класів при медзакладі для пацієнтів, які довго лікуються і намагаються не відставати від шкільної програми. Ця школа була саме в зруйнованому токсикологічному корпусі.

Фото: Олександр Ратушняк Зруйнований корпус токсикології 'Охматдиту', 2 серпня 2024

Що вже відновили

31 підрозділ лікарні вже відновив роботу. Практично всі повернулись у стіни лікарні, окрім деяких відділень.

Відділення мікрохірургії знищене разом з обладнанням у старому хірургічному корпусі. Пацієнтів медики тимчасово приймають у Київській обласній лікарні № 1.

«Удар по Охматдиту — це удар по країні. Найважчі пацієнти завжди їхали сюди. У наших лікарів є колосальний досвід лікування найскладніших патологій. В інших лікарнях важкі випадки з’являються раз на рік, у нас — щодня», – розповів ВВС Україна заввідділення Валерій Бовкун.

Дітей зі зруйнованого відділення інтоксикації перевели до першої Київської обласної лікарні. Там є центр діалізу для дорослих.

Фото: НДСЛ Охматдит Команда Охматдиту на чолі з гендиректором Володимиром Жовніром відвідала своїх пацієнтів, яких евакуювали на лікування до Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1, 20 липня

У відділенні трансплантації кісткового мозку зруйнована вентиляція, якою надходило стерильне повітря до палат, щоб діти до й після трансплантації були в стерильних умовах, обвалена стеля, вибиті вікна та двері — з 12 боксів пошкоджені шість, каже заввідділення Олександр Лисиця.

Деяких тяжкохворих пацієнтів перевезли на лікування в інші країни. Зокрема, вісьмох дітей прийняла Німеччина.

Наразі в лікарні уже повноцінно надають меддопомогу дітям, але не в повному обсязі, а на 60-70%, розповідає LB.ua Володимир Жовнір: «Стан відділень ще досить нехороший. Частково відділення з протилежного від вибуху боку в нормальному стані. Зруйнована частина законсервована. Повністю зруйновано діалізний центр, де були діти з хронічним діалізом, вони досі евакуйовані. Але команди трансплантологів, хірургів тут. Багато сервісів з обстеження тут. Це викликає проблеми в допомозі цим дітям. Команда наша працює в інших місцях, але унікальні аналізи можна зробити тільки тут, аналізи, ліки возяться, самі співробітники їздять. Трансплантація кісткового мозку – все відділення знаходиться в стані, в якому неможливо запустити дітей. Вони вимушені бути в нефроцентрі. там хороші умови, але такої радіології, як у нас, немає (радіологія в нас збереглася). Такої лабораторії там немає, такої інтенсивної терапії – немає. І виникає багато запитань. І мені як керівнику хотілося б зробити так, щоб ці команди лишилися в лікарні і діти повернулися в «Охматдит». Я переживаю, що є ризик, що змінилися умови і ми можемо втратити команди фахівців. Бо і перестрибування, і чужі умови, і переманювання. Бо для лікарні, в яку перейшли медики експертного рівня, це плюс».

Чи є батьки, які бояться зараз привозити дітей в Охматдит? Є, розповідає LB.ua гендиректор лікарні Володимир Жовнір: «Ми відновили роботу операційних – ургентних і планових. Щодня йде по 25 операцій. При спіклуванні з людьми я бачу, що страх є. Бачите кабінет? Якби я сидів тут, скоріш за все, живим би не був».

Фото: Ірина Андрейців Гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір у своєму кабінеті після російської атаки

Ремонт нового корпусу поруч зі зруйнованим, який викликав питання до тендеру

МОЗ обіцяє, що новий корпус, пошкоджений під час атаки, до зими вже відновлять. Планують, що перша черга робіт (ремонт приміщень, заміна вікон і дверей) завершиться уже всередині вересня. Наступний етап — відновлення фасаду будівлі — триватиме ще до півтора місяця.

Найбільший виклик для Охматдиту — відновлення приміщень й інженерних мереж до стану, у якому вони були до ракетного обстрілу.

Про це каже Forbes заступник гендиректора ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД» Дмитро Пазюра, яке будувало новий корпус лікарні: «Під час будівництва проклали 40 інженерних систем, з яких тільки 29 слабкострумових. Це надскладний об'єкт, після якого за складністю може йти тільки атомна станція».

Одна з основних особливостей лікарні — наявність так званих чистих приміщень, зазначає Пазюра. Це і операційні, і кімнати для дітей, які перенесли трансплантацію кісткового мозку й потребують відновлення в приміщенні, де немає бактерій і вірусів.

Фото: ohmatdyt.com.ua Фасад відділення трансплантації кісткового мозку до атаки

Якщо відновлення нового корпусу почнуть у заплановані терміни, то є всі шанси, що відділення транспланатції кісткового мозку зможе повернутися в «рідні» стіни, каже LB.ua гендиректор Володимир Жовнір: «Я все роблю можливе й неможливе для цього».

На тендер для відновлення заявилися 14 фірм з пропозиціями на сотні мільйонів. Найдешевша — 42 млн грн (без ПДВ), найдорожча — 625 млн грн.

Тендер проводив Благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство».

Через те, що кошти завели не на «Охматдит» як держустанову, а на благодійний фонд, тендер провели не в держсистемі «Прозорро», а на комерційному майданчику за відмінними від державних правилами.

У цьому випадку переможця визначали не за ціною пропозиції, а за сумою балів для різних критеріїв оцінки. 1 серпня стало відомо, що Благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство» переможцем тендеру обрав ТОВ «Буд-технолоджі». І тут з’явилися підозри в корупції.

Фото: Олександр Ратушняк

Журналісти «Наших грошей» проаналізували, що це третя за дороговизною пропозиція — 307 млн грн (без ПДВ). Десяток інших учасників хотіли виконати роботи значно дешевше — від 42 до 286 млн грн, «однак з жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення». З десяти дешевших щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт.

За даними «Наших грошей» від учасників конкурсу, у фінал відібрали три фірми, з ними провели онлайн-зустрічі і вибрали «Буд-технолоджі». Далі фірмі «Столична правова фундація» дали провести «юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності» і затвердили підрядника.

Фото: iz.com.ua Марк Марченко

Найбільші статті видатків переможця — ремонт фасадних композитних панелей Reynaers (великі темного кольору на фото корпусу) й оздоблення внутрішніх стін НР-панелями.

«Кожна з цих позицій у «Буд-технолоджі» коштує понад 100 млн грн. При цьому ціна цих робіт, порівняно з дешевшими учасниками конкурсу, завищена вдвічі», — пишуть «Наші гроші».

Квадратний метр фасадних композитних панелей Reynaers від «Буд-технолоджі» коштуватиме 37,56 грн, тоді як «Ріола-модуль ЛТД» пропонувала встановити їх по 21,72 грн, а «Мега профіт груп» — по 17,53 грн.

Фірма «Ріола-модуль ЛТД», яка будувала новий корпус, у своїй тендерній пропозиції (179 млн грн) повідомила, що після удару ракетою вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих «чистих приміщень» (операційних тощо): частково замінила конструкції стін і стель, пошкоджений лінолеум. «Наші гроші» пишуть: це вказує на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників уже можуть бути завищені.

ТОВ «Буд-технолоджі» зареєстрували в Запоріжжі. У держтендерах воно не брало участі. У якості досвіду виконання аналогічних робіт завантажила договір з ТОВ «Крам-інвест» на будівельні роботи по клініці «UniClinic» в Запоріжжі. Це робив забудовник «Sensar» Марка Марченка. Нині власником «Буд-Технолоджі» є Василь Кобизь, За даними «NGL.media», раніше її керівником була Ольга Шаленна — мама Євгена Шаленного, давнього партнера Марка Марченка.

Фото: Інна Варениця Фасад одного корпусу Охматдиту

Марк Марченко і Євген Шаленний з 2015 року розвивали в Запоріжжі місцевий осередок партії «Самопоміч» Андрія Садового. Бізнес-партнером Марченка був брат заступника мера Запоріжжя. У 2017 році Марченка затримували за фіктивні акти виконаних будівельних робіт у Запоріжжі та Мелітополі на 87 млн грн. У 2022 році виявилося, що «Буд-технолоджі» й Sensar мають землю в зеленому передмісті Львова нібито для спорудження реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак виявилося, що 99 % площі забудови займе торгово-розважальний центр.

На останніх місцевих виборах перед вторгненням Шаленний разом з директоркою Sensar Development Оленою Бартуль ішов уже від партії «Слуга народу».

На брифінгу для журналістів 2 серпня голова комісії, яка розглядала тендерні пропозиції, меддиректор лікарні Сергій Чернишук сказав, що вони вирішили провести тендер через благодійний фонд для економії часу, оскільки статус держустанови накладає бюрократичні обмеження. А корпус важливо зремонтувати до холодів.

«Якщо швидко не відновимо корпус, можемо втратити унікальну інфраструктуру, яка робить «Охматдит» «Охматдитом». Тому ініціювали швидке відновлення нового корпусу. Там нині проводять 22 планові операції, ургентні поступлення, запрацював травппунт і невідкладна допомога», – сказав Володимир Жовнір.

Фото: Ірина Андрейців Зліва -направо: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір, голова благодійного фонду Охматдиту Євген Вембер і меддиректор Охматдиту Сергій Чернишук

Чернишук також запевнив, що цінові пропозиції, які надавали учасники, були орієнтовними і попередніми, бо після цього переможець мав розробити проєктно-кошторисну докуметацію, яку потім мала оцінити державна експертна комісія.

І тільки після цього були б остаточні цифри. На уточнювальне запитання про сенс міняти всі плити на фасаді, Чернишук пояснив, що очікувана вартість робіт, розрахована кошторисом по дефектному акту, була укрупненою, щоб «було хоч із чимось вийти» на тендер. Кошторис же очікували суттєво нижчим у фіналі, ніж те, що було на тендерних майданчиках.

«Наголошуємо, що жодна гривня, яка надійшла на рахунок фонду після 8 липня на відновлення «Охматдиту», використана не була. А жоден договір ще не підписаний», — заявив фонд. Він спростовує всі звинувачення й каже, що всі протоколи з висновками від фонду й лікарні нададуть громадськості.

Міністр Віктор Ляшко зазначив, що звернеться до правоохоронців для додаткової перевірки. Благодійний фонд «Пацієнти України» закликав створити наглядову раду при «Охматдиті» — задля прозорості й підзвітності. Лікарня мала створити її за участю представників громадськості, про що повідомляв директор закладу, проте, реальних кроків досі не зробила.

Фото: Олександр Ратушняк Зліва -направо: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір, голова благодійного фонду Охматдиту Євген Вембер і меддиректор Охматдиту Сергій Чернишук під час брифінгу 2 серпня

Володимир Жовнір у коментарі LB.ua на це відповідає, що просив громадськість поки стати неофіційною наглядовою радою, щоб вони «розуміли процес, були експертами, щоб все було максимально прозоро»: «Планував запросити туди «Пацієнтів України», Запоруку», «Таблеточки», Марту Левченко з «Міста Добра», Юрія Ніколова з «Наших грошей», кажуть, він знається на будівництві».

На брифінгу для журналістів 2 серпня Віктор Ляшко повідомив, що після консультацій вирішили, що благодійний фонд лікарні прераховує зібрану суму коштів на казначейський рахунок медзакладу. Далі створять ревізійно-наглядову раду за критеріями:

шість найбільших благодійників, які перерахували найбільше коштів,

представник МОЗ,

представник «Охматдиту»,

і вже вони відберуть представників громадськості і будорганізацій, щоб загалом не було більше 15 членів.

І ця рада вже затвердить критерії до учасників нового тендеру, уже за держпроцедурою. Залучать для нього і ДП «Медичні закупівлі України», які мають значний досвід медзакупівель.

Хто і за які гроші ремонтує всі інші будівлі, які пошкодив вибух

Загалом ракета пошкодила п’ять будівель, ексклюзивно розповідає LB.ua гендиректор Володимир Жовнір. Діалізний центр майже зруйнований повністю, великі пошкодження отримав старий хірургічний корпус, адмінбудівля, новий корпус та неонатальний. Три з них – в аварійному стані.

Фото: Ірина Андрейців Пошкоджені / зруйновані будівлі лікарні

«Там стараємось перекинути все за рахунок благодійників. Німецька GIZ хоче допомогти. Ми кажемо: є неонатальний корпус, який потребує ремонту, у поліклініці треба зробити ремонт, щоб там можна було дітей на діалізі перевести. Робіть проєкт, узгодьте з нами, і робіть», – каже Жовнір. Пояснює, що шукати підрядників – вже зона відповідальності благодійників, а лікарня «є тільки отримувачем того, що благодійники зробили».

Будівництво нового корпусу на місці зруйнованого

Замість зруйнованого токсикологічного корпусу й хірургічного, який добряче побило, зведуть одну будівлю. Там облаштують повноцінне бомбосховище, де можна буде безперервно надавати меддопомогу, забезпечать усі необхідні джерела автономності й альтернативної енергії (свердловина, теплостанція, електростанція тощо).

Фото: Олександр Ратушняк

Новий корпус на понад 50 000 кв. м МОЗ планує спорудити до жовтня 2026 року. Клькість госпіталізацій у медзакладі мають намір підвищити майже вдвічі: з 20 тисяч до 35 тисяч, а кількість операцій — з 12 тисяч до 17 тисяч.

«До того ж зведення нового корпусу покращить умови підрозділів лікарні, а також дозволить розвинути перспективні високотехнологічні напрями: дитяча урологія, дитяча гастроентерологія тощо, — заявляє МОЗ. — Крім того, заплановані організація травмацентру для дітей та розширення центру радіології, створення перинатального центру».

Загальна вартість будівництва й обладнання може становити близько 150 млн євро. Точні суми стануть відомі на етапі розробки проєкту. Хто його розроблятиме, наразі невідомо. У будівництво залучать і державні кошти, і кошти донорів, і вже зібрані пожертви. На брифінгу міністр Ляшко сказав, що МОЗ на наступному тижні збере найбільших будівельників столиці та країни, щоб проговорити з ними питання корпусів, які не підлягають реконструкції.

Фото: Олександр Ратушняк

Протоколи безпеки у відбудові з урахуванням удару

У відділенні пластично-реконструктивної мікрохірургії на момент вибуху проводили операцію: хірурги закрили собою пацієнта. Дитина не постраждала. Операція почалася до повітряної тривоги, тому її не могли перервати.

Ідентична ситуація була й у сусідньому з «Охматдитом» медзакладі — Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Там під час тривоги теж оперували дитину.

Чи не планують у зв’язку з цим перемістити всі операційні в підвали і облаштувати їх там, аби під час тривоги не наражати дітей і медперсонал на додаткову небезпеку, якщо операція вже почалась. І будувати новий корпус з підземними операційними?

Фото: Олександр Ратушняк Зліва -направо: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір, голова благодійного фонду Охматдиту Євген Вембер і меддиректор Охматдиту Сергій Чернишук під час брифінгу 2 серпня

«Ми в новий корпус зайшли на початку повномасштабної війни з мікрувань безпеки. Бо на другий день тут були прострілені вікна операційних – 5-6 поверх. Ще кілька вибухів було. Новий корпус тоді був майже не заселений. Я зрозумів, що ми маємо перейти сюди, бо ризикуємо і дітьми, і фахівцями. І перейшли сюди на мінус 1 поверх. Сортування поранених було саме там. Вибухова хвиля зруйнувала вікна реанімації на мінус 1 поверсі, це напів підвальне приміщення. Але всередині воно було захищене бетоном, стінами, і там операційна збереглася – майже не ушкоджена. Ніхто не думав, що дитяча лікарня може бути об’єктом для нападу. І проєктанти будівлі теж. Те, що зараз ми називаєм бомбосховищем – це прихисток. ДСНС каже, що воно не відповідає критеріям бомбосховища. Це прихисток, щоб людей не побило уламками, як це було у випадку діалізного центру. Якщо вирішать робити якісь відновлювальні роботи чи демонтаж аварійних будівель, ми будемо робити все можливе, щоб внизу там була можливість мати повноцінну операційну і реанімацію», – розповідає Володимир Жовнір.

Це одне з найбільш болючих питань, каже в коментарі LB.ua міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко: «Нові державні будівельні норми передбачають укриття різного класу, залежно від того, яка лікарня. Ми тут будемо точно робити укриття. Але коли будемо будувати, треба буде копати вниз. Зараз багато закликів будувати лікарню під землею. Операційні точно будуть в укритті, але вони не замінять операційні для планових втручань нагорі. У підземних операційних, зазвичай, екстрені ситуації. Тому в Женевській конвенції і написано, що заклади під червоним хрестом під забороною будь-яких обстрілів. Бо спустити всіх із лікарні під час тривоги – з операційних, реанімаційних, на штучній вентиляції легень і так далі – нереалістично. Забезпечити меддопомогу для всіх під землею – нереалістично. Як і неможливо спустити всі операційні під землю».

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко під час спілкування з журналістами

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