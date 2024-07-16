Про це повідомляє пресслужба Охматдиту.

16 липня знову відкрилося приймальне відділення невідкладної допомоги, яке тепер обслуговує і пацієнтів хірургічного профілю. Серед відділень, які вже працюють в Охматдиті:

Екстрена медична допомога (emergency) Ургентна хірургія Абдомінальна хірургія Торакальна хірургія Ортопедія та травматологія Центр радіології Онкологічні відділення (крім трансплантації кісткового мозку) Дитяча та підліткова гінекологія Гнійна хірургія Педіатрія Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку Ендокринологія Дитяча неврологія Дитяча урологія Відділення анестезіології Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Операційне відділення Відділення ендоскопії з функціональним блоком Відділення гострої реабілітації Також працюють відділення неонатологічного профілю: Інтенсивна терапія новонароджених дітей Хірургія новонароджених Інтенсивне виходжування глибоко недоношених дітей Інтенсивне виходжування та рання реабілітація дітей з перинатальною патологією Свою роботу також продовжують Центр інфекційних хвороб «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям Центр служби крові Центр патології гемостазу Відновила роботу лабораторія медичної генетики Український референс-центр з лабораторної діагностики та метрології та Медико-генетичний центр.

Фото: Охматдит Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Фото: Охматдит Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Фото: Охматдит Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Фото: Охматдит Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Фото: Охматдит Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Фото: Охматдит Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Відділення трансплантації кісткового мозку тимчасово працює на базі Київського міського центру нефрології та діалізу.

А відділення мікрохірургії, отоларингології та щелепно-лицевої хірургії тимчасово працюють на базі Першої обласної дорослої лікарні.

Нагадаємо, що корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, який найбільше постраждав від удару російської ракети по Охматдиту, відновленню не підлягає. Старий хірургічний корпус, скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. Там вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджено два хірургічні й два соматичні, реанімаційне та хірургічне відділення. Замість них збудують один новий сучасний корпус.

Рада керуючих МАГАТЕ визнала Росію винною в обстрілі дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.