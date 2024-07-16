Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
ГоловнаЗдоров'я

Понад 30 підрозділів Охматдиту відновили роботу на території лікарні

Уже 31 підрозділ Охматдиту відновив свою роботу на території лікарні після ракетного удару 8 липня.

Понад 30 підрозділів Охматдиту відновили роботу на території лікарні
Охматдит відновлює роботу на території лікарні
Фото: Охматдит

Про це повідомляє пресслужба Охматдиту.

16 липня знову відкрилося приймальне відділення невідкладної допомоги, яке тепер обслуговує і пацієнтів хірургічного профілю. Серед відділень, які вже працюють в Охматдиті:

  1. Екстрена медична допомога (emergency)
  2. Ургентна хірургія
  3. Абдомінальна хірургія
  4. Торакальна хірургія
  5. Ортопедія та травматологія
  6. Центр радіології
  7. Онкологічні відділення (крім трансплантації кісткового мозку)
  8. Дитяча та підліткова гінекологія
  9. Гнійна хірургія
  10. Педіатрія
  11. Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку
  12. Ендокринологія
  13. Дитяча неврологія
  14. Дитяча урологія
  15. Відділення анестезіології
  16. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
  17. Операційне відділення
  18. Відділення ендоскопії з функціональним блоком
  19. Відділення гострої реабілітації
  20. Також працюють відділення неонатологічного профілю: Інтенсивна терапія новонароджених дітей
  21. Хірургія новонароджених
  22. Інтенсивне виходжування глибоко недоношених дітей
  23. Інтенсивне виходжування та рання реабілітація дітей з перинатальною патологією
  24. Свою роботу також продовжують Центр інфекційних хвороб
  25. «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД»
  26. Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям
  27. Центр служби крові
  28. Центр патології гемостазу
  29. Відновила роботу лабораторія медичної генетики
  30. Український референс-центр з лабораторної діагностики та метрології
  31. та Медико-генетичний центр.

Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня
Фото: Охматдит
Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня
Фото: Охматдит
Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня
Фото: Охматдит
Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня
Фото: Охматдит
Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня
Фото: Охматдит
Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня
Фото: Охматдит
Охматдит відновлює роботу після обстрілу 8 липня

Відділення трансплантації кісткового мозку тимчасово працює на базі Київського міського центру нефрології та діалізу. 

А відділення мікрохірургії, отоларингології та щелепно-лицевої хірургії тимчасово працюють на базі Першої обласної дорослої лікарні.

Нагадаємо, що корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, який найбільше постраждав від удару російської ракети по Охматдиту, відновленню не підлягає. Старий хірургічний корпус, скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. Там вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджено два хірургічні й два соматичні, реанімаційне та хірургічне відділення. Замість них збудують один новий сучасний корпус.

Рада керуючих МАГАТЕ визнала Росію винною в обстрілі дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies