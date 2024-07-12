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Рада керуючих МАГАТЕ визнала Росію винною в обстрілі "Охматдиту"

На прохання України скликали екстрене закрите засіданні Ради керуючих Агентства.

Рада керуючих МАГАТЕ визнала Росію винною в обстрілі "Охматдиту"
Наслідки російського обстрілу "Охматдиту"
Фото: Інна Варениця

Рада керуючих МАГАТЕ визнала Росію винною в обстрілі дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Відповідну резолюцію схвалили на екстреному закритому засіданні 12 липня яке відбулося на прохання нашої держави.

У документі йдеться про те, що документі сказано, що Рада керуючих найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавнім обстрілом РФ по  національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною. Йдеться про надання подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Крім того, у МАГАТЕ закликали країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема через надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою і захистом. 

За інформацією Міненергетики, "Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах Програми технічного співробітництва у важливих проєктах за декількома напрямками, такими як радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва, який складається з добровільних внесків країн-членів Агентства.

МАГАТЕ також сприяє Україні у формуванні державної політики і протидії онкозахворюванням.

  • 8 липня Росія завдала ракетного удару по "Охматдиту". Були загиблі та поранені. 
  • За даними СБУ, ворог використав ракету Х101.
  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після прильоту евакуювали дітей, з реанімації та операційних вдалося всіх врятувати.
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