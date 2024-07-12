Росіяни знову атакували Нікопольщину дронами, є руйнування

Під ворожі обстріли потрапили Марганецька та Покровська громади.

Протягом дня російська армія атакувала безпілотниками і била з артилерії по Марганецькій та Покровській громадах на Нікопольщині Дніпропетровської області. Під обстрілами опинився і Нікополь.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Унаслідок ворожих атак пошкоджене промислове підприємство. Там сталося займання. Як і у трьох господарських спорудах. Всі пожежі рятувальники приборкали.

Ще кілька господарських споруд понівечені, також побиті півтора десятки приватних осель, адмінбудівля. Потрощені авто, мопед, лінії електропередач.