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Росіяни знову атакували Нікопольщину дронами, є руйнування

Під ворожі обстріли потрапили Марганецька та Покровська громади.

Росіяни знову атакували Нікопольщину дронами, є руйнування
обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Протягом дня російська армія атакувала безпілотниками і била з артилерії по Марганецькій та Покровській громадах на Нікопольщині Дніпропетровської області. Під обстрілами опинився і Нікополь.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Унаслідок ворожих атак пошкоджене промислове підприємство. Там сталося займання. Як і у трьох господарських спорудах. Всі пожежі рятувальники приборкали. 

Ще кілька господарських споруд понівечені, також побиті півтора десятки приватних осель, адмінбудівля. Потрощені авто, мопед, лінії електропередач.

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