Росіяни знову атакували Нікопольщину дронами, є руйнування

Протягом дня російська армія атакувала безпілотниками і била з артилерії по Марганецькій та Покровській громадах на Нікопольщині Дніпропетровської області. Під обстрілами опинився і Нікополь.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.
Унаслідок ворожих атак пошкоджене промислове підприємство. Там сталося займання. Як і у трьох господарських спорудах. Всі пожежі рятувальники приборкали.
Ще кілька господарських споруд понівечені, також побиті півтора десятки приватних осель, адмінбудівля. Потрощені авто, мопед, лінії електропередач.