Кремль лякає українців підривом дамб у Києві та Каневі, — Центр протидії дезінформації

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції і залякує українців підривом дамб у Києві та Каневі.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"рф продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції "Мир", намагаючись залякати українців загрозою нових терактів", — ідеться у повідомленні.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нібито Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити РФ.

"Цими заявами кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність "миру будь-якою ціною", тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки росії", — додають у ЦПД.

"Попри те, що заява Захарової має вигляд спроби забезпечити Росії алібі перед терактом, у РФ немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева. Знищити ці об’єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною".