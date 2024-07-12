На Національному військовому меморіальному кладовищі буде дві форми намогильних споруд, - Мінветеранів

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) намогильні споруди будут у вигляді хреста та плити із заокругленням у верхній частині.
Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.
“Хрест і плита на НВМК матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одного”, - йдеться у повідомленні.
В Мінветеранів додали, що незабаром буде проведено круглий стіл щодо матеріалу намогильної споруди, який встановлюватиметься на території НВМК. Для цього на круглий стіл запросять представників фахового середовища.
- Наприкінці березня цього року повідомлялось, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися наприкінці літа – на початку осені 2024 року.