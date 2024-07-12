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На Національному військовому меморіальному кладовищі буде дві форми намогильних споруд, - Мінветеранів

Намогильні споруди будут у вигляді хреста та плити із заокругленням у верхній частині.

На Національному військовому меморіальному кладовищі буде дві форми намогильних споруд, - Мінветеранів
На Національному військовому меморіальному кладовищі буде дві форми намогильних споруд, - Мінветеранів
Фото: Пресслужба НВМК

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) намогильні споруди будут у вигляді хреста та плити із заокругленням у верхній частині. 

Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

“Хрест і плита на НВМК матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одного”, - йдеться у повідомленні. 

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В Мінветеранів додали, що незабаром буде проведено круглий стіл щодо матеріалу намогильної споруди, який встановлюватиметься на території НВМК. Для цього на круглий стіл запросять представників фахового середовища.

  • Наприкінці березня цього року повідомлялось, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися наприкінці літа – на початку осені 2024 року.
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