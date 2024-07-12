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ВПС США розроблять для України нову авіабомбу ERAM

ERAM є одним з багатьох розробок Пентагону серед боєприпасів повітряного базування.

ВПС США розроблять для України нову авіабомбу ERAM
Фото: U.S. Air Force

Військово-повітряні сили США розроблять для України нові високоточні боєприпаси повітряного базування. Авіабомба нового класу матиме назву ERAM і долатиме відстань близько 463 кілометрів.

Про це пише видання Aviation Week.

У січні Повітряні сили США вперше опублікували запит на інформацію щодо боєприпасів великої дальності — ERAM. Запит спрямований на ствоення недорогого, швидко розроблювального боєприпасу повітряного базування, який може подолати майже 463 км.

10 липня у звіті ВПС США зазначили, що боєприпас типу ERAM призначений для боротьби України проти РФ.

"Цей боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів і забезпечує доступну за ціною масову зброю, яку можна виробляти в широких масштабах", — йдеться у тексті тендеру.

Боєприпас ERAM закуповуватиметься поетапно, з метою створення прототипу і адаптації комерційного, автономного, модульного, відкритого за архітектурою транспортного засобу, "який може забезпечити доступну за ціною ефективність на великих відстанях".

Згідно з мінімальними вимогами, як було зазначено в січні, ERAM буде боєприпасом класу 500 фунтів, оснащений боєголовкою, здатною вибухати та розбивати відкриті цілі, в тому числі і броньовані цілі. 

Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 Маха, а дальність польоту — близько 463 км. При цьому не уточнюється, чи має боєприпас отримувати енергію. Боєприпас має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 метрів від точки прицілювання.

ERAM є одним з багатьох зусиль Пентагону з розробки нових, недорогих боєприпасів повітряного базування.

На початку цього року Військово-морський флот також оприлюднив вимоги до відносно дешевого боєприпасу вагою 75 фунтів, який достатньо малий, щоб F-35C міг нести чотири таких боєприпаси у своєму відсіку для озброєння.

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