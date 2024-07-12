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У Польщі розбився навчально-бойовий літак під час виконання маневрів перед суботнім авіашоу

Інцидент вивчає Національна комісія з розслідування авіаційних подій. Повітряні сили кажуть, що літак був майже новим.

У Польщі розбився навчально-бойовий літак під час виконання маневрів перед суботнім авіашоу
Дим після падіння літака у Гдині в Польщі
Фото: скриншот відео

12 липня у Польщі розбився навчально-бойовий літак М-346 Bielik, передає RMF24. Пілот не вижив.

Трагедія сталася в аеропорту Гдині. Тут пілот відпрацьовував маневри перед завтрашнім авіашоу із нагоди 30-ї річниці Гдинянської бригади морської авіації.

Інспектор Військово-повітряних сил Польщі генерал Іренеуш Новак повідомив, що літак був майже новим - його прийняли на озброєння у 2022 році, а пілот - один із двох найбільш досвідчених пілотів таких літаків у Польщі. Загиблий також був інструктором пілотів, які нині літають на винищувачах F-16, а деякі невдовзі поїдуть на навчання опановувати F-35. 

Видання зазначає, що загиблий не намагався катапультуватися. А Новак додав, що наразі всі польоти літаків М-346 призупинені.

Обставини катастрофи вивчатиме Державна комісія з розслідування авіаційних подій. Крім того, святкування 30-річчя Гдинянської бригади морської авіації не відбудеться.

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