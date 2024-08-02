До фіналу тендеру на відбудову "Охматдиту" вийшло три фірми, але дві визнали недоброчесними

Фото: Ірина Андрейців Зліва -направо: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір, голова благодійного фонду Охматдиту Євген Вембер і меддиректор Охматдиту Сергій Чернишук

Участь у конкурсі на відбудову "Охматдиту" брали 17 компаній, з них 14 стали претендентами. До фіналу вийшли три компанії, двох із них визнали недоброчесними на основі поданих ними документів, повідомив на брифінгу гендиректор "Охматдиту" Володимир Жовнір.

Він сказав, що обрали лише потенційного переможця. Він запевнив, що лікарня готова відкрито відповідати на всі запитання.

Медичний директор Сергій Чернишов повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено п'ять корпусів лікарні, з них чотири – критично. Першим вирішили відновлювати корпус, який зазнав найменших пошкоджень. Після аналізу склали кошторис і надали ці дані благодійному фонду – через нього проводити закупівлю послуги швидше, ніж через закупівлю державним органом.

Фото: Ірина Андрейців Пошкоджені або зруйновані будівлі лікарні

Закупівлю оголосили на приватному майданчику. Після отримання пропозицій робоча група розглядала документації фірм. Вони мали надати гарантії повернення 100% авансу. Також сторони мали право потім укласти угоду щодо зменшення договірної ціни.

Максимальна сума балів, яку могли набрати претенденти, склала 100. Три фірми набрало понад 70 балів – вони стали фіналістами. Цих претендентів перевірили і відхилили фірми з першим і другим місцем по кількості балів: у них виявили ознаки недоброчесності та ризики. Тож переможцем стала одна фірма, але перед підписанням договору вона мала виконати додаткові умови. Також фірма вирішила збільшити статутний капітал з 5000 грн до 5 млн гривень.

Фото: Ірина Андрейців

Щодо вартості робіт Чернишов сказав, що ціни могли б бути зменшені – надані в документації фірмами були попередніми.

Директор благодійного фонду "Охматдит" повідомив, що зараз жодної гривні з благодійних коштів, надісланих на відбудову, не витратили. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко додав, що всі зібрані кошти надішлють на рахунок лікарні, і там за ними слідкуватиме ревізійна рада. До них увійдуть шість найбільших донаторів, представник МОЗ і адміністрації лікарні. Вони оберуть інших представників – загалом нагядова рада складатиметься з 15 осіб. Таким чином кошти стануть державними, а тендер проведуть на "прозоро".