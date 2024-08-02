Тендер на відбудову "Охматдиту" переведуть на Prozorro

Тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", пошкодженої російським ударом 8 липня, переведуть на систему державних закупівель Prozorro.

Всі зібрані благодійні кошти перешлють на казначейський рахунок лікарні. Після цього утворять наглядову раду, що слідкуватиме за рухом цих коштів, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

Ця рада складатиметься з 15 осіб, зокрема представників шести найбільших донаторів на відновлення, представника МОЗ, представника адміністрації "Охматдиту". Вони оберуть інших представників серед антикорупційних організацій та будівельних фірм.

Оскільки це вже будуть не благодійні, а державні кошти, то закупівлю проводитимуть на Prozorro.

Поки що тендер не оголосили.