МОЗ скасовує супутні тендери на консультаційні послуги і технагляд для "Охматдиту"

МОЗ скасувало тендери на послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт та консультаційні послуги для "Охматдиту".
Про це ідеться у повідомленні Мінохорони здоров'я.
"В звʼязку з прийняттям рішення про проведення нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту, скасовуються і супутні тендери, які були оголошені НДСЛ "Охматдит", — повідомили в МОЗ.
Зокрема, ідеться про тендер на послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті на суму 5 215 000 грн, а також тендер на інженерно-консультаційні послуги за виконанням будівельних робіт на суму 9 350 000 грн.
"Договори в рамках цих конкурсів НЕ підписано та підписуватись НЕ будуть", — наголосили в МОЗ.
Напередодні "Наші гроші" повідомили про оголошення "Охматдитом" ще двох тендерів на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі.
Договір на інженерно-консультаційні послуги планували укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг" на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ "Ік-Проект" за 5,22 млн грн.
- Раніше "Наші гроші" повідомили, що переможцем тендеру на відбудову дитячої лікарні стала запорізька фірма без досвіду, чия пропозиція була однією з найдорожчих. Десять інших учасників пропонували виконати роботи за нижчу суму.
- Тендер не був державним – платити за нього мали за виконання робіт з благодійних внесків. Це близько мільярда гривень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що угоду з переможцем конкурсу ще не уклали.
- Також Ляшко повідомив, що тендер на відбудову "Охматдиту" переведуть на Prozorro. Кошти благодійних фондів переведуть на рахунок лікарні.