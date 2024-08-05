МОЗ скасовує супутні тендери на консультаційні послуги і технагляд для "Охматдиту"

Напередодні "Охтатдит" оголосив тендери на послуги консультанта й технагляду за ремонтом на 14 млн гривень.

МОЗ скасувало тендери на послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт та консультаційні послуги для "Охматдиту".

Про це ідеться у повідомленні Мінохорони здоров'я.

"В звʼязку з прийняттям рішення про проведення нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту, скасовуються і супутні тендери, які були оголошені НДСЛ "Охматдит", — повідомили в МОЗ.

Зокрема, ідеться про тендер на послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті на суму 5 215 000 грн, а також тендер на інженерно-консультаційні послуги за виконанням будівельних робіт на суму 9 350 000 грн.

"Договори в рамках цих конкурсів НЕ підписано та підписуватись НЕ будуть", — наголосили в МОЗ.

Напередодні "Наші гроші" повідомили про оголошення "Охматдитом" ще двох тендерів на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі.

Договір на інженерно-консультаційні послуги планували укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг" на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ "Ік-Проект" за 5,22 млн грн.