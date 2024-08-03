Відбудова “Охматдиту": скандальний переможець тендеру може втратити й інші комерційні проєкти

Раніше "Наші гроші" повідомили, що переможцем тендеру на відбудову дитячої лікарні стала запорізька фірма "Буд-технолоджі" без досвіду, чия пропозиція була однією з найдорожчих.

Директор будівельної групи Sensar Development Марк Марченко в коментарі для “Економічної правди” заявив, що переможець першого тендеру на відбудову "Охматдиту" "Буд-технолоджі" вийде з проєктів будівельної групи Sensar, якщо вирішить продовжити брати участь у тендерах.

Він зазначив, що Sensar Development раніше працювало виключно з комерційними проєктами та не планувало долучатися до проєктів з державним фінансуванням чи від благодійних організацій.

Він підтвердив, що "Буд-технолоджі", що взяв участь у тендері від "Благодійного фонду "Охматдит", наразі є підрядником у деяких проєктах його фірми.

"Але це не значить, що керівництво Sensar заздалегідь володіло інформацією про те, що вище згадане ТОВ буде брати участь у тендері. Як і інші будівельні компанії, з якими ми співпрацюємо, "Буд-технолоджі" не зобов’язане ставити нас до відома про плани у своїй подальшій діяльності", - заявив Марченко.

Після усіє ситуації навколо "Охматдиту", Sensar в майбутньому буде ретельніше підходити до вибору підрядників, підкреслив він. Крім цього, компанія при взаємодії наголошуватиме на тому, що Sensar не співпрацює з підрядниками, які брали або беруть участь у будь-яких державних тендерах.

"Зараз це стосуватиметься і "Буд-технолоджі": вони мають обрати для себе – або продовжують вести проєкти Sensar далі, або виходять з них, бо продовжують брати участь у новому тендері", - додав Марченко.