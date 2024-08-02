Головне за п'ятницю, 2 серпня: авіаудари по Мирнограду, бої на Покровському напрямку, ситуація на Запорізькій АЕС

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, Олімпійські ігри-2024. Яким запам’ятається 891-й день повномасштабної війни.

Тендер на відбудову "Охматдиту" переведуть на систему державних закупівель Prozorro.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села авіаударами та артилерією.

Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

Під ворожими обстрілами опинилось прикордоння Чернігівщини та Сумщини, агресор завдав ударів по районах населених пунктів Біла Береза, Прогрес, Середина-Буда, Старі Вирки, Катеринівка, Ободи, Блешня.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 серпня – в новині.

В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців. На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Тіла оборонців після ідентифікації передадуть рідним для гідного поховання.

Армія РФ скинула дві авіабомби, ймовірно, "ФАБ-250" з УМПК, на житловий кварталі міста Мирноград Донецької області, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Поранено 49-річну жінку – у неї діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану живота.

Також поранення і контузії отримали 7-річна дівчинка та її брат 9 років, які перебували у приватному домоволодінні.

Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобіль.

Рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції продовжує знижуватися через спеку. Незабаром викачування води з водойми може стати проблематичним, повідомляють у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Попри те, що всі реактори залишаються в стані холодної зупинки, наявність цієї води важлива для ядерної безпеки станції, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Участь у конкурсі на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", пошкодженої російським ударом 8 липня, брали 17 компаній, з них 14 стали претендентами. До фіналу вийшли три компанії, дві з них визнали недоброчесними на основі поданих ними документів, повідомив на брифінгу гендиректор "Охматдиту" Володимир Жовнір.

За його словами, обрали лише потенційного переможця. Жовнір запевнив, що лікарня готова відкрито відповідати на всі запитання.

Медичний директор Сергій Чернишов повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено п'ять корпусів лікарні, з них чотири – критично. Першим вирішили відновлювати корпус, який зазнав найменших пошкоджень. Після аналізу склали кошторис і надали ці дані благодійному фонду – через нього проводити закупівлю послуги швидше, ніж через закупівлю державним органом.

Докладніше – в новині.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на тому ж брифінгу повідомив, що тендер на відбудову "Охматдиту" переведуть на систему державних закупівель Prozorro.

Всі зібрані благодійні кошти перешлють на казначейський рахунок лікарні. Після цього утворять наглядову раду, що слідкуватиме за рухом цих коштів, повідомив.

Ця рада складатиметься з 15 осіб, зокрема представників шести найбільших донаторів на відновлення, представника МОЗ, представника адміністрації "Охматдиту". Вони оберуть інших представників серед антикорупційних організацій та будівельних фірм.

Позаяк це вже будуть не благодійні, а державні кошти, закупівлю проводитимуть на Prozorro.

Поки що тендер не оголосили.

Нагадаємо, Учора "Наші гроші" повідомили, що переможцем тендеру на відбудову дитячої лікарні стала запорізька фірма без досвіду, чия пропозиція була однією з найдорожчих. Десять інших учасників пропонували виконати роботи за нижчу суму.

У суботу, 3 серпня, відключення не прогнозуються, повідомило Укренерго.

НЕК закликала українців за можливості користуватись потужними електроприладами від 11.00 до 15.00.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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