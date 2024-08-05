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У трьох містах тимчасово окупованого Криму зафіксували спалах холери

Окупанти намгають приховати спалах захворювання.

У трьох містах тимчасово окупованого Криму зафіксували спалах холери
Фото: blogs.mirror.co.uk

Окупаційна влада намагається приховати спалах захворювання на холеру у Сімферополі, Джанкої та Феодосії.

Про це повідомляє представництво Президента в Криму.

"У Криму в Сімферополі, Джанкої та Феодосії зафіксовано спалах захворювання на холеру, яку окупаційна адміністрація намагається приховати", — зазначають у відомстві.

У Представництві наголосили, що раніше стало відомо про закриття пляжів у Феодосії через прорив колектора і злиття нечистот у море, що могло призвести до спалаху хвороби.

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