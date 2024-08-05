У трьох містах тимчасово окупованого Криму зафіксували спалах холери

Окупаційна влада намагається приховати спалах захворювання на холеру у Сімферополі, Джанкої та Феодосії.
Про це повідомляє представництво Президента в Криму.
"У Криму в Сімферополі, Джанкої та Феодосії зафіксовано спалах захворювання на холеру, яку окупаційна адміністрація намагається приховати", — зазначають у відомстві.
У Представництві наголосили, що раніше стало відомо про закриття пляжів у Феодосії через прорив колектора і злиття нечистот у море, що могло призвести до спалаху хвороби.
- Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Росією Маріуполі спостерігається масове захворювання на холеру серед дітей.