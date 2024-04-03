Андрющенко повідомив про масові випадки захворювання на холеру в окупованому Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Росією Маріуполі спостерігається масове захворювання на холеру серед дітей.

Про це радник мера написав у Telegram.

Окупаційна влада намагається приховати випадки захворювання, тож у місті наразі карантину не оголошували, а керівники шкіл замовчують спалах.

Днями у маріупольських Viber-чатах і соцмережах поширювали повідомлення нібито Україна готується влаштувати "біологічну диверсію".

Зокрема, йшлося про "зараження" води холерною паличкою, "смертей від якої буде більше, аніж від COVID-19".

"Маріупольці в окупації. Головний захист – ви самі. Мийте руки. Кип'ятіть воду. Не їжте немите. Не пийте незрозуміло що. Не купайтесь поки в морі. Ніхто, крім вас, вам не допоможе", – пише Андрющенко.

На думку радника, причиною масових захворювань стало стрімке потепління.