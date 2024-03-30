В Дніпрі відкрився реабілітаційний центр для поранених військових Recovery Ukraine

В Дніпрі відкрився новий реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців Recovery Ukraine. В ньому щороку отримувати якісні, доказові й безоплатні послуги з реабілітації зможуть понад 700 захисників і захисниць України.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
“Відновлювати поранених захисників буде мультидисциплінарна команда лікарів. До неї входять фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, терапевти мови й мовлення, психологи та інші. Відповідно до потреб пораненого така команда може поповнюватися й іншими спеціалістами”, - зазначили в МОЗ.
В реабілітаційному центрі працює кабінет фізичної терапії, психологічної підтримки, ерготерапії тощо.
При цьому всі послуги з реабілітації безоплатні для всіх пацієнтів. Вони повністю покриваються НСЗУ в рамках програми медичних гарантій.
- У жовтні 2023 року у Львові запрацював новий реабілітаційний центр Recovery Ukraine для поранених військових.
- У вересні 2023 року почала працювати урядова "гаряча лінія" з питань реабілітації та протезування. Дзвінки безкоштовні.
- У липні 2023 року МОЗ повідомило, що в Україні впроваджується нова концепція формування мережі реабілітаційних центрів. За основу моделі розвитку реабілітації взяли ізраїльський досвід. Ця модель враховує як потреби цивільних, так і потреби військових.