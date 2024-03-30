В Дніпрі відкрився реабілітаційний центр для поранених військових Recovery Ukraine

В Дніпрі відкрився новий реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців Recovery Ukraine. В ньому щороку отримувати якісні, доказові й безоплатні послуги з реабілітації зможуть понад 700 захисників і захисниць України.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Відновлювати поранених захисників буде мультидисциплінарна команда лікарів. До неї входять фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, терапевти мови й мовлення, психологи та інші. Відповідно до потреб пораненого така команда може поповнюватися й іншими спеціалістами”, - зазначили в МОЗ.

В реабілітаційному центрі працює кабінет фізичної терапії, психологічної підтримки, ерготерапії тощо.

При цьому всі послуги з реабілітації безоплатні для всіх пацієнтів. Вони повністю покриваються НСЗУ в рамках програми медичних гарантій.