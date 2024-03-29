На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні (архівне фото)

Ще одна людина підірвалась у Херсонській області на міні, залишеній окупантами.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

45-річний чоловік постраждав внаслідок детонації боєприпасу у Малій Олександрівці на Бериславщині.

Чоловіка доправили до лікарні, там медики надають потерпілому необхідну допомогу.

Громадянам нагадали небезпеку мін на деокупованих територіях і важливість дотримання правил. Слід утриматись від поїздок до лісу, уникати ґрунтових доріг та узбіч. Всюди, де тривали бойові дії, може ховатись російська вибухівка.