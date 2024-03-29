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На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Чоловіка шпиталізували, йому надають необхідну допомогу.

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні (архівне фото)

Ще одна людина підірвалась у Херсонській області на міні, залишеній окупантами.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

45-річний чоловік постраждав внаслідок детонації боєприпасу у Малій Олександрівці на Бериславщині. 

Чоловіка доправили до лікарні, там медики надають потерпілому необхідну допомогу. 

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Громадянам нагадали небезпеку мін на деокупованих територіях і важливість дотримання правил. Слід утриматись від поїздок до лісу, уникати ґрунтових доріг та узбіч. Всюди, де тривали бойові дії, може ховатись російська вибухівка.

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