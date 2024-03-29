На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Ще одна людина підірвалась у Херсонській області на міні, залишеній окупантами.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
45-річний чоловік постраждав внаслідок детонації боєприпасу у Малій Олександрівці на Бериславщині.
Чоловіка доправили до лікарні, там медики надають потерпілому необхідну допомогу.
Громадянам нагадали небезпеку мін на деокупованих територіях і важливість дотримання правил. Слід утриматись від поїздок до лісу, уникати ґрунтових доріг та узбіч. Всюди, де тривали бойові дії, може ховатись російська вибухівка.
- На Херсонщині аграрій підірвався на російській вибухівці.
- У Херсонській області двоє місцевих мешканців підірвалися на міні. Один із них загинув, іншого госпіталізували.
- Нещодавно на Херсонщині поблизу села Андріївка Калинівської громади 24-річний чоловік натрапив на російську міну в полі. Внаслідок детонації постраждалий отримав численні травми.