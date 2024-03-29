Росія модернізувала ракети Х-101 двома бойовими частинами, — Defence Express

Росія модернізувала крилату ракету повітряного базування Х-101, яка все ж отримала збільшену бойову частину вагою приблизно у 800 кг.

Про це вперше стало відомо у січні 2024 року під час пропагандистського візиту очільника Міноборони РФ на підприємство МКБ "Радуга", де власне і виробляють ці крилаті ракети, пише Defence Express.

"Така вага вдвічі більша за попереднє оснащення ракети бойовою частиною вагою близько 400 кг. Але мова йде не про просте збільшення ваги однієї бойової частини, а про рішення із розміщенням двох окремих бойових частин. Про це пише Telegram-канал "Полковник ГШ" та наводить фото цих бойових частин, зазначивши, що про це стало відомо після аналізу збитої ракети Х-101 під час останньої атаки ворога у ніч на 29 березня", — пише видання.

Фото: Defenca Expess

Друга бойова частина має готові уражаючи елементи кубічної форми. Такі елементи використовуються у зенітних ракетах, але у випадку застосування для удару по наземних цілях мають значний уражаючий ефекти проти людей.

Встановлення додаткової бойової частини до звичайної осколково-фугасної відбулось зменшило дальність польоту Х-101, але у випадку зменшення показника з 5500 км до умовних 2250 км, це не має великого значення.

До прикладу, у випадку пуску таких ракет із Саратовської області навіть по об'єктах у Львівській області у такої Х-101 ще залишиться 500-700 км для додаткових маневрувань.

До слова, інформація щодо оснащення ракети Х-101 двома бойовими частинами зявлялася ще у з середини 2010-х років у росЗМІ, тоді модернізація була на стадії розробки та випробувань.