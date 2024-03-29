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Шмигаль повідомив, що роботу Пунктів незламності переводять на постійну основу

Також уряд унормує питання використання майна цих пунктів.

Шмигаль повідомив, що роботу Пунктів незламності переводять на постійну основу
Пункт незламності

Роботу Пунктів незламності переводять на постійну основу.

Про це на засіданні уряду 29 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Попри завершення опалювального сезону, Пункти незламності продовжать працювати. Їх працює по країні більше 10 тисяч. Сьогодні схвалимо постанову, яка унормує питання роботи Пунктів незламності та переведення їх роботи на постійну основу. Вони мають бути весь час доступні для наших людей", - заявив глава уряду.

Також Кабмін має унормувати питання використання майна цих пунктів, зокрема генераторів, старлінків та іншого обладнання. 

"І зараз, в умовах російського енергетичного терору, і після війни Пункти незламності мають продовжити роботу для підтримки людей", - додав Шмигаль.

У січні цього року Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури повідомляло, що в Україні працюють 12 596 "Пунктів незламності", ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності.

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