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ГУР: Росія встановила на окупованих українських територіях понад 2000 вишок своїх мобільних мереж

Загарбники повністю контролюють інформаційний простір.

ГУР: Росія встановила на окупованих українських територіях понад 2000 вишок своїх мобільних мереж
заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький

Росія розширює мережі на тимчасово окупованих територіях України, щоб поширити свою пропаганду. Наразі на ТОТ ворог розгорнув і встановив понад 2000 вишок мобільних мереж РФ.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на третьому щорічному форумі Kyiv Stratcom Forum 2024.

"Візьмемо Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку області. Перше – вони повністю контролюють цей інформаційний простір, використовуючи ретранслятори та інше. Це покладено на “ростєх”: там усе програмне забезпечення, повний контроль усіх інформаційних потоків, які там є", - розповів Скібіцький.

Він зазначив, що окрім мереж задля поширення роспропаганди окупанти працюють із жителями загарбаних територій через культурне середовище. Акцент роблять на молоді.

"За цей період часу вони вдосконалили, модернізували та відновили 2300 культурних об'єктів: театри, кінотеатри, різні студії для нав'язування наративів РФ, позбавлення нас історичної минулого. Тут включається робота особливо стосовно молоді – підручники, книги, російські програми освіти і так далі", - підкреслив Скібіцький.

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