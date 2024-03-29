Українські інженери розробили дистанційний комплекс для розмінування і вже випробували в реальних умовах

Українські інженери розробили дистанційний комплекс для розмінування, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ratel Deminer – мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Він працює дистанційно, а отже, зберігає життя військових.

Комплекс оснащений камерою денного бачення, що допомагає краще ним керувати. Ratel Deminer знищує міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 та ПМН-2.

Розробники вже провели випробування Ratel Deminer в реальних умовах – комплекс застосовували для гуманітарного розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська Донецької області.

Ratel Deminer отримав статус BRV1, це означає, що розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони. Зараз комплекс доопрацьовують і збільшують потужності.

Це не перша розробка від цього виробника, яка пройшла шлях у Brave1 (єдина координаційна платформа для розвитку українських оборонних технологій). Наземні роботи Ratel S та Ratel M отримали кодифікації, їх активно використовують у військах.

“Розвиток оборонних технологій, поява нових розробок стали можливі завдяки кластеру Brave1. Долучайтеся, якщо маєте класну розробку, яка посилить військових. Brave1 допоможе її реалізувати, провести тестування, кодифікувати за стандартами НАТО, залучити інвестиції та отримати контракти від держави. Приєднуйтеся до війни технологій”, – написав міністр.

Нагадаємо, раніше український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.