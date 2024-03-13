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МОЗ: В Україні зараз циркулюють 29 субваріантів штаму COVID-19 "Омікрон"

Світова тенденція щодо COVID-19 полягає у тому, що вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань, як грип. 

МОЗ: В Україні зараз циркулюють 29 субваріантів штаму COVID-19 "Омікрон"
ПЛР-тест на коронавірус
Фото: EPA/UPG

Зараз на території України циркулюють 29 субваріантів штаму COVID-19 «Омікрон».

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За даними відомства, від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема "Дельту" і "Альфу", поширені під час попереднього епідсезону. 

Виокремити субваріанти вдалося завдяки секвенуванню у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я. Це спеціальне лабораторне дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у його геномі.

Заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що світова тенденція щодо COVID-19 полягає у тому, що вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань, як грип. 

"Щороку люди будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Наразі відомий і досліджений характер мутацій COVID-19 не вказує на те, що вірус став агресивнішим для організму. Все частіше COVID-19 протікає як гостра респіраторно-вірусна інфекція та ухиляється від імунної відповіді — тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тому захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби", - сказав Кузін.

Він закликав людей, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та осіб із групи ризику важкого перебігу захворювання, особливо старшим за 60 років та з хронічними захворюваннями, проконсультуватися з сімейним лікарем і зробити щеплення.

МОЗ зазначило - за перебігом захворювання штам "Омікрон" переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Людям з групи ризику рекомендована вакцинація. 

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