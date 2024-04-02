Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Україна отримала більше 100 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи для безоплатних щеплень дітей

МОЗ зауважує, що щеплення безоплатні та дозволяють сформувати специфічний імунітет або в разі хвороби перенести її легше та уникнути ускладнень.

Україна отримала більше 100 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи для безоплатних щеплень дітей
Фото: МОЗ

В Україну доставили 108 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК) для проведення безоплатних щеплень для дітей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.  

Вакцину бельгійського виробництва на підтримку Національної програми з імунізації в Україну доставив Дитячий фонд ООН (UNICEF Ukraine) за підтримки Уряду Японії та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine).

Кір – небезпечна інфекційна хвороба, яка є загрозою для невакцинованих дітей та дорослих. Вона передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразною. 

МОЗ зауважує, що щеплення – безоплатні та дозволяють сформувати специфічний імунітет або в разі хвороби перенести її легше та уникнути таких ускладнень, як пневмонія, отит (вушна інфекція), енцефаліт (запалення мозку), паненцефаліт (захворювання головного мозку). 

Ліків проти кору не існує, тому вакцинація – єдиний засіб захисту проти захворювання у світі.

Кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК – у 12 місяців та в 6 років.  

Нагадаємо, на початку березня Кабмін схвалив вакцинацію від грипу в аптеках. Аптеки зможуть вакцинувати проти сезонного грипу наступного епідсезону 2024/25 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies