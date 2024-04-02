Україна отримала більше 100 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи для безоплатних щеплень дітей

МОЗ зауважує, що щеплення безоплатні та дозволяють сформувати специфічний імунітет або в разі хвороби перенести її легше та уникнути ускладнень.

В Україну доставили 108 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК) для проведення безоплатних щеплень для дітей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Вакцину бельгійського виробництва на підтримку Національної програми з імунізації в Україну доставив Дитячий фонд ООН (UNICEF Ukraine) за підтримки Уряду Японії та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine).

Кір – небезпечна інфекційна хвороба, яка є загрозою для невакцинованих дітей та дорослих. Вона передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразною.

МОЗ зауважує, що щеплення – безоплатні та дозволяють сформувати специфічний імунітет або в разі хвороби перенести її легше та уникнути таких ускладнень, як пневмонія, отит (вушна інфекція), енцефаліт (запалення мозку), паненцефаліт (захворювання головного мозку).

Ліків проти кору не існує, тому вакцинація – єдиний засіб захисту проти захворювання у світі.

Кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК – у 12 місяців та в 6 років.

Нагадаємо, на початку березня Кабмін схвалив вакцинацію від грипу в аптеках. Аптеки зможуть вакцинувати проти сезонного грипу наступного епідсезону 2024/25 років.