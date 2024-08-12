Кузін: Ревакцинуватися від ковіду потрібно тільки особам із групи ризику

Людям без супутніх захворювань достатньо отримати лише одне первинне щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу.

Національна технічна група з імунізації оновила рекомендації на основі наукових даних, зокрема від ВООЗ.

Люди з груп ризику мають щорічно проходити ревакцинацію. Вона робиться однією дозою. Повторно щепитися від ковіду потрібно буде тим, хто має хронічні захворювання, вагітним, людям похилого віку, тим, хто має неінфекційні захворювання, та імунокомпрометованим.

Медпрацівники, освітяни, сфери обслуговування належать до групи професійного ризику. Вони теж підлягають ревацинації раз на рік.

Поки що Україна перебуває у так званому міжепідемічному періоді, коли не очікується суттєвого зростання захворюваності на ковід, яке б призводило до кранатинних обмежень.

Якщо у якомусь із регіонів показники значно перевищуватимуть середньорічні, то там державні санлікарі можуть рекомендувати заходи, залежно від того, які групи будуть уражені. Тобто в одній області може бути освітнє середовище, десь – об'єкти промисловості тощо.

Зараз поки що немає ризику введення локальних карантинів або обмежувальних заходів.