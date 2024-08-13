Через спеку минулоріч загинуло майже 50 тисяч європейців

Заходи щодо адаптації до зростання температури зберегли майже таку ж кількість життів.

Інститут глобального здоров'я у Барселоні оприлюднив результати досдідження щодо впливу спеки на смертність у Європі. Виявилося, що у 2023 році понад 47 тисяч людей стали жертвами надмірно високих температур.

Як пише Reuters, Європа утримує перше місце за темпами потепління серед усіх частин світу. Минулий рік був найспекотнішим за увесь час спостережень. Найбільше летальних випадків, пов'язаних з кліматичними умовами, було зафіксовано у Греції, Болгарії, Італії та Іспанії.

Завдяки заходам щодо адаптації до спеки, які уряди країн впроваджують упродовж останніх 20 років, вдалося уникнути значно більшої кількості жертв. Вчені кажуть, що докладені зусилля зменшили ймовірне число смертей на 80%.