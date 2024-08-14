ГоловнаЗдоров'я

МОЗ дав адреси центрів, де можна вакцинуватися проти ковіду, але вакцин там ще немає

МОЗ опублікував таблицю зі списком пунктів вакцинації проти коронавірусної хвороби, їхніми адресами та графіком роботи, аби можна було щепитися і під час нинішньої літньої хвилі ковіду, і підготуватися до осінньо-зимового періоду. 

МОЗ дав адреси центрів, де можна вакцинуватися проти ковіду, але вакцин там ще немає
Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, наразі в Україні є понад 500 000 доз омікрон-специфічної вакцини проти COVID-19 (вакцина Comirnaty від Pfizer) для дорослих та понад 50 000 доз для дітей, МОЗ каже, що вона є у всіх областях. 

Утім, LB.ua зателефонував у три медзаклади Києва, вказаними в таблиці – вакцин там ще немає. Зателефонував у медзаклади Тернопільщини, Хмельниччини і Полтавщини – теж немає. 

МОЗ також радить як варіант запитати деталей про пункти щеплень в операторів контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19. Зателефонували туди. Там сказали, що інформації такої не мають, порадили по Києву телефонувати на гарячу лінію департаменту охорони здоров’я. Там знову перескерували з цим питанням до МОЗ, і дали номер іншого відділу, можливо, інформація є у них. Однак там ніхто не взяв слухавку. 

LB.ua також зателефонував у Київський міський центр контролю та профілактики хвороб. Там скерували до відділу імунопрофілактики. Однак і там за вказаним номером слухавку ніхто не взяв.

LB.ua запитав у МОЗ, коли буде розвезення вакцин, і чекає на відповідь. 

Нагадаємо, наразі в країні зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. Єдиним дієвим та безпечним способом набути імунітет залишається вакцинація. Щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними. За останніми рекомендаціями, вакцинація насамперед рекомендована для груп ризику:

  • дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання; 
  • вагітним; 
  • людям, старшим за 60 років з хронічними захворюваннями або 75+ років за віком; 
  • дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;
  • представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові).

Інші можуть зробити бустерну дозу за бажанням. 


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies