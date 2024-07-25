​Країни-члени ЄС отримали лист від Єврокомісії - мають висунути своїх кандидатів у єврокомісари

25 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн надіслала листи країнам-членам блоку, які мають назвати своїх кандидатів у єврокомісари.
Про це повідомила представниця Єврокомісії Аріанна Подеста, передає "Європейська правда".
Подання триватиме до кінця серпня. Тоді очільниця Єврокомісії почне співбесіди.
Наразі з кандидатами визначили Німеччина та Естонія. Урсула фон дер Ляєн як голова Єврокомісії є представницею від Берліна, а від Таллінна - ексочільниця естонського уряду Кая Каллас, котра має стати високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки замість Жозепа Борреля.
- Європейський парламент на засіданні 18 липня переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.
- Після того, як вона визначиться з кандидатура єврокомісарів, їх має ще затвердити Європарламент.
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