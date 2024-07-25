​Країни-члени ЄС отримали лист від Єврокомісії - мають висунути своїх кандидатів у єврокомісари

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибуває на щотижневе засідання колегії Європейської комісії в Брюсселі

25 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн надіслала листи країнам-членам блоку, які мають назвати своїх кандидатів у єврокомісари.

Про це повідомила представниця Єврокомісії Аріанна Подеста, передає "Європейська правда".

Подання триватиме до кінця серпня. Тоді очільниця Єврокомісії почне співбесіди.

Наразі з кандидатами визначили Німеччина та Естонія. Урсула фон дер Ляєн як голова Єврокомісії є представницею від Берліна, а від Таллінна - ексочільниця естонського уряду Кая Каллас, котра має стати високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки замість Жозепа Борреля.