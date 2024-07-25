Ізраїльські війська повернули тіла п'ятьох заручників зі Смуги Гази

Одна з них була вихователькою дитсадка, а решта виявилися військовослужбовцями.

Ізраїльські сили повернули тіла п'ятьох заручників, убитих під час нападу ХАМАС 7 жовтня. Тіла з того часу утримували у Смузі Гази.

Про це пише Reuters з посиланням на ізраїльських військових.

Майю Горен, 56-річну виховательку дитячого садка, вбили під час нападу на її кібуц Нір Оз, повідомило радіо ізраїльської армії. Це одна з найбільших громад, яка найбільше постраждала від смертоносної атаки бойовиків на півдні Ізраїлю.

Інші четверо вбитих виявилися двома солдатами запасу та двома солдатами строкової служби, які загинули в бою під час атаки.

Їхні тіла вилучили з району Хан-Юніс на півдні Гази, куди ізраїльські війська цього тижня почали нові рейди.

Вищезгадані заручники були зазначені серед 120 заручників, які все ще перебувають в анклаві. Близько третину з них Ізраїль оголосив мертвими “заочно”, на основі висновків судово-медичної експертизи, розвідки, допитів захоплених бойовиків, відео та свідчень звільнених заручників.