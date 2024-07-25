Ізраїльські війська повернули тіла п'ятьох заручників зі Смуги Гази

Ізраїльські сили повернули тіла п'ятьох заручників, убитих під час нападу ХАМАС 7 жовтня. Тіла з того часу утримували у Смузі Гази.
Про це пише Reuters з посиланням на ізраїльських військових.
Майю Горен, 56-річну виховательку дитячого садка, вбили під час нападу на її кібуц Нір Оз, повідомило радіо ізраїльської армії. Це одна з найбільших громад, яка найбільше постраждала від смертоносної атаки бойовиків на півдні Ізраїлю.
Інші четверо вбитих виявилися двома солдатами запасу та двома солдатами строкової служби, які загинули в бою під час атаки.
Їхні тіла вилучили з району Хан-Юніс на півдні Гази, куди ізраїльські війська цього тижня почали нові рейди.
Вищезгадані заручники були зазначені серед 120 заручників, які все ще перебувають в анклаві. Близько третину з них Ізраїль оголосив мертвими “заочно”, на основі висновків судово-медичної експертизи, розвідки, допитів захоплених бойовиків, відео та свідчень звільнених заручників.
- Раніше стало відомо, що у жовтні терористичне угруповання викрало з Ізраїлю 251 особу. ЦАХАЛ наразі підтвердив смерть 44 із 116 заручників, які досі перебувають у полоні ХАМАСу.
- Reuters написало, що переговори щодо угоди про припинення вогню у Смузі Гази, схоже, перебувають на завершальній стадії. Очікується, що ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу і президент США Джо Байден обговорять сьогодні прогалини, що залишилися. Зустрічі продовжаться наступного тижня.
- “Близькою” є угода, згідно з якою планується шеститижневе припинення вогню, під час якого зі заручників звільнять жінок, літніх чоловіків та поранених.