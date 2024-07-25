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Дебати Трампа та Гарріс можуть відбутися 17 вересня

Канал FoxNews запропонував обом кандидатам обговорити умови.

Дебати Трампа та Гарріс можуть відбутися 17 вересня
Фото: колаж ЛБ

Американський телеканал FoxNews надіслав запрошення штабам Дональда Трампа та Камали Гарріс провести дебати 17 вересня у Пенсильванії.

Як пише CNBC, точні умови заходу пропонується обговорити у "відкритій дискусії". Канал готовий змінити час та місце, якщо кандидати того забажають, а також дасть можливість сторонам узгодити усі нюанси формату та питання наявності чи відсутності живої аудиторії під час дебатів.

У ролі модераторів FoxNews хочуть бачити своїх ведучих Брета Баєра (брав інтерв'ю на лінії фронту у Президента Володимира Зеленського - ред. LB.ua) та Марту Маккаллум. 

До виходу з перегонів Джо Байдена планувалося, що другі теледебати відбудуться 10 вересня на каналі ABC News. Проте Трамп звинуватив мовника в упередженості та брехні і хотів, щоб організовувати захід взялися саме FoxNews. 

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