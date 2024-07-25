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Сейм Польщі ухвалив закони для реформування Конституційного суду

Тепер їх має прийняти Сенат та підписати президент.

Сейм Польщі ухвалив закони для реформування Конституційного суду
Сейм Польщі ухвалив закони для реформування Конституційного суду (ілюстративне фото)
Фото: МЗС Польщі

Польський Сейм більшістю голосів ухвалив два закони, спрямовані на реформування Конституційного трибуналу (Конституційний суд Польщі).

Про це повідомляє RMF FM.

Таким чином мають бути скасовані три закони, які були запроваджені за часів знаходження при владі партії "Право і Справедливість", і  стосуються функціонування Конституційного Трибуналу.

Зокрема, один із законів встановлює, що рішення найвищого суду Польщі, винесені в останні роки за участю "осіб, які не мають права виносити рішення", є "нікчемними і не мають жодної юридичної сили".

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Також им встановлюються підстави для перезавантаження складу Конституційного суду. Його члени зможуть подати у відставку, а обов'язки голови покладуть на суддю, який має найбільший стаж роботи на посаді.

Закон розширить повноваження Загальних зборів суддів Конституційного трибуналу та унормує процедуру обрання голови суду.

Після голосування в Сеймі закони будуть передані до Сенату, а у разі прийняття їх має підписати президент Анджей Дуда. Раніше він критично висловлювався про наміри влади скасувати реформу Конституційного трибуналу.

Водночас, прем’єр Польщі Дональд Туск після голосування закликав Дуду підписати закони, аби "хоча б трохи виправити те, що він та "Право і справедливість" псували роками".

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