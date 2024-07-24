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Північна Корея прагне зміцнити зв'язки з Білоруссю, — Reuters

І Північна Корея, і Білорусь є союзниками Росії.

Північна Корея прагне зміцнити зв'язки з Білоруссю, — Reuters
Фото: Фото з відкритих джерел

Північна Корея намагається зміцнити зв'язки з Білоруссю, щоб за словами міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей "відкрити нову еру", пише Reuters.

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков прибув з візитом до Північної Кореї на запрошення МЗС КНДР. Глава МЗС Пхеньяну наголосила на "всебічному зміцненні відносин" між двома країнами, щоб "відкрити нову еру".

В агенстві наголошують, що і Північна Корея, і Білорусь є союзниками Росії.

За даними Міністерства оборони Південної Кореї, КНДР передала Росії понад 5 мільйонів артилерійських снарядів і десятки балістичних ракет малої дальності для використання у війні проти України.

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