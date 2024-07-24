Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
ГоловнаСвіт

США запровадили санкції проти Китаю за сприяння розвитку ракетних програм КНДР

КНДР продовжує порушувати резолюції РадБезу ООН, а також постачати зброю до РФ.

США запровадили санкції проти Китаю за сприяння розвитку ракетних програм КНДР
Фото: Наша Нива

Мінфін США оголосив про санкції проти шести окремих осіб та п'ятьох китайських організацій у Китаї, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це ідеться у релізі Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадив санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п’яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці (КНР) та беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР", — ідеться в повідомленні.

Також, у Мінфіні наголошують, що КНДР продовжує порушувати резолюції РадБезу ООН і здійснила запуск військового супутника наприкінці травня 2024 року. Ба більше, Північна Корея поставила балістичні ракети до Російської Федерації, які вражають цивільні міста та інфраструктуру, підкреслили в американському відомстві.

Зі свого боку, Росія наклала вето на оновлення групи експертів ООН, на яку покладено завдання стежити за порушеннями санкцій РадБезу ООН щодо КНДР, що полегшить Північній Кореї можливість уникнути санкцій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies