США запровадили санкції проти Китаю за сприяння розвитку ракетних програм КНДР

Мінфін США оголосив про санкції проти шести окремих осіб та п'ятьох китайських організацій у Китаї, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це ідеться у релізі Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадив санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п’яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці (КНР) та беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР", — ідеться в повідомленні.

Також, у Мінфіні наголошують, що КНДР продовжує порушувати резолюції РадБезу ООН і здійснила запуск військового супутника наприкінці травня 2024 року. Ба більше, Північна Корея поставила балістичні ракети до Російської Федерації, які вражають цивільні міста та інфраструктуру, підкреслили в американському відомстві.

Зі свого боку, Росія наклала вето на оновлення групи експертів ООН, на яку покладено завдання стежити за порушеннями санкцій РадБезу ООН щодо КНДР, що полегшить Північній Кореї можливість уникнути санкцій.