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ЗМІ: Трамп після павзи знову вдався до тактики образ суперників

Республіканець швидко відкинув легенду про те, що замах "докорінно його змінив".

ЗМІ: Трамп після павзи знову вдався до тактики образ суперників
Фото: колаж LB.ua

Видання Politico звернуло увагу на повернення Дональда Трампа до його звичної стратегії ведення передвиборчої кампанії після "заміни" Джо Байдена на Камалу Гарріс - а саме постійних образ на адресу опонентів. 

Як стверджують журналісти, після пережитого замаху республіканець певний час використовував образ "людини, яка докорінно змінилася перед загрозою смерті". В його поведінці оточення вбачало "спокій, вмиротворення і духовність". Проте ця легенда прожила недовго.

У своїх виступах Трамп вже встиг назвати Камалу Гарріс "тупою як камінь", "навіженою", "божевільною", "реготухою" та "брехухою". Політик також активно поширює образливі меми, які користувачі інтернету створили про віцепрезидентку. 

Речник Трампа Стівен Чонг у відповідь на звинувачення у негідному веденні агітації заявив, що його бос є "правдорубом, який об'єднує людей, говорячи правду про слабку, провальну, некомпетентну, надмірно ліберальну Гарріс та її руйнівну політику". 

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