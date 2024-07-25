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Аеропорт Франкфурта призупиняв рейси через блокування екологічними активістами злітньої смуги

Шестеро активістів “Останнього покоління” приклеїлись до асфальту, тримаючи плакати "Нафта вбиває".

Аеропорт Франкфурта призупиняв рейси через блокування екологічними активістами злітньої смуги
Фото: EPA/UPG

Аеропорт Франкфурта, який є найбільш завантаженим у Німеччині, тимчасово призупинив рейси сьогодні вранці після того, як кілька кліматичних активістів заблокували злітно-посадкові смуги, приклеївшись до асфальту.

Про це пише Reuters.

Шестеро активістів “Останнього покоління” прорізали огорожу та дійшли до різних місць навколо злітно-посадкових смуг аеропорту Франкфурта з плакатами з написом “Нафта вбиває”. На фотографіях, опублікованих групою, зображені протестувальники в помаранчевих жилетах безпеки з приклеєними руками до асфальту.

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“Останнє покоління” вимагає, аби уряд Німеччини допоміг сформувати та підписати глобальну угоду, яка регулює поетапну відмову від нафти, газу та вугілля до 2030 року.

Група планує аналогічні акції в інших країнах Європи, а також Північної Америки.

Фото: EPA/UPG

Раніше стало відомо, що у Німеччині активісти розрізали металевий паркан летовища Кельн-Бонн та приклеїли себе до злітно-посадкової смуги, через що було скасовано 31 рейс, а ще шість спрямували до інших аеропортів.

У Відні протестувальники розлили помаранчеву фарбу у терміналі, а також затримали низку рейсів, відмовившись сісти на свої місця перед злетом. А у Швейцарії захисники природи заблокували дороги, що ведуть до аеропортів Цюриха та Женеви. 

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