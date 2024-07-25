Президент Чехії: без тиску Пекіна Москва не змінить свою поведінку щодо війни проти України

Президент Чехії Петр Павел вважає, що для того, аби переговори про мир в Україні дали результат, до них варто долучити Китай та Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю СTK, передає IDNES.

Павел наголосив, що переговори не матимуть сенсу, якщо Росія продовжить висувати вимоги, які шкодять Україні. Водночас він зауважив, що без впливу Пекіна Москва не змінить свою поведінку та думку щодо припинення війни проти України.

"Якщо Китай не зробить цього, Росія не відчуватиме внутрішньої потреби діяти. Навпаки, вона намагатиметься отримати переваги для себе. Чи то на полі бою, чи то у сфері міжнародної політики", – пояснив Павел.

Що передувало

23 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув з візитом до Китаю, де провів тригодинні переговори з китайським колегою Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР. Пізніше в українському МЗС повідомили, що головною темою переговорів був пошук шляхів припинення агресії Росії та можлива роль Китаю у встановленні сталого і справедливого миру.

У Держдепартаменті США Прокоментували перемовини і зазначили, що Україна була завжди готова до переговорів, аби досягти справедливого та тривалого миру. Водночас, Росія не демонструє готовності до них.

Китай і війна в Україні

Давній і надійний торговельний союзник Росії, Китай, називає напад росіян на Україну "кризою", а не війною. Публічно Пекін підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але при цьому нарощує співробітництво із Москвою, проводить із росіянами зустрічі на найвищому рівні та говорить про "всеохопне партнерство".

У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.

У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію. Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024.

У травні 2024-го Китай і Бразилія оприлюднили спільний план закінчення війни, який, за твердженням китайської сторони, підтримали зо два десятки країн. В українському МЗС заявили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру.

На саміт миру в Швейцарії, що відбувся в червні, Китай свого представника не делегував. КНР вимагала посадити за стіл зі світовими лідерами представників Росії, але ця умова на першому саміті не була можливою. Загалом Китай наполягає на необхідності завершення війни шляхом переговорів.

Україна наголошує на важливості ролі Китаю у встановленні миру, оскільки він має вплив на Росію. Після завершення першого саміту миру президент України Володимир Зеленський зізнався, що китайські представники схиляли інші країни скасувати участь у заході.